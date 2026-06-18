Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Ветреная особа эта шарлотка. Никто не знает, откуда она взялась и как обрела свое игривое имя. По одной из версий, яблочные пироги стали называть шарлотками в Англии XVIII века. Супруга тогдашнего монарха Георга III Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая яблоки обожала. В Россию шарлотку привез Мари Антуан Карем. Для Александра I он приготовил кекс из бисквитного теста с баварским кремом и взбитыми сливками, который обрел мировую славу под именем шарлотки по-русски.

А в России пока набирала популярность германская версия. Экономные немцы-булочники запекали с яблоками нераспроданный хлеб, и россияне, подшучивая над немецкой скупостью, нарекли блюдо именем, популярным среди пекарских жен. В СССР ее назвали «яблочной бабкой», дабы избежать низкопоклонства перед Западом. Зато рецепт отлили в бронзе: мука, сахар, яйца и яблоки, конечно. И хотя некоторые пробуют заменить их грушами или даже ягодами, на поводу у них идти не надо. На кухне должен быть порядок.

Павел Шинский