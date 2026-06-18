Биеннале сфокусировались на окружающем

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Juancho Torres / Anadolu / Getty Images Фото: Juancho Torres / Anadolu / Getty Images

Давайте посмотрим на международные проекты нынешнего лета, которые носят регулярную временную очередность. Вот, возьмем Medina Triennial — это новое выставочное мероприятие на северо-востоке США. Medina Triennial рассчитывает на то, что сможет привлечь международную арт-элиту в западный штат Нью-Йорк, который не является «местом силы» для коллекционеров и дилеров из-за рубежа. Под универсальным слоганом «Все, что поддерживает нас» организаторы Кари Конте и Карин Лаану собрали 39 участников — от нигерийского фотографа Абрахама О. Огобасе до Лины Лапелите, которая внесла значительный вклад в победу литовского павильона, получившего «Золотого льва» на Венецианской биеннале 2019 года. Многие художники, представленные в этой выставке, заинтересованы в устойчивом развитии и восстановлении природной среды. Проходит смотр с 6 июня по 7 сентября.

Вторая акция будет носить десятилетнюю очередность. Aldrich Decennial в Музее современного искусства Олдрича, Риджфилд, штат Коннектикут. Десенниале представляет художников, работающих и живущих в Коннектикуте. Первым выходит издание под слоганом «Я — то, что меня окружает», в котором представлены известные имена, такие как Эм Руни, Аки Сасамото, Филип Тааффе и Тэмми Нгуен. Последняя прямо сейчас выставляет полотна, посвященные взаимосвязи наследия холодной войны и американской войны во Вьетнаме, на нынешней Венецианской биеннале. Событие проходит с 7 июня по 10 января 2027 года. И традиционная ярмарка Manifesta, которая пройдет с 21 июня по 4 октября на различных площадках Рурского региона, это в Германии.

В 2024 году немецкая пресса сообщала об эпидемии закрытия церквей в Германии за последние три десятилетия. Многие из этих закрытых религиозных объектов теперь перестраиваются в библиотеки, книжные магазины и даже жилые дома. Передвижная биеннале, которая с каждым выпуском проходит в разных европейских регионах, отмечает эту тенденцию, размещая работы 100 художников в дюжине церквей, разбросанных по Эссену, Бохуму, Гельзенкирхену и Дуйсбургу, все из которых расположены в Рурском регионе, который иногда называют «Ржавым поясом» Германии.

Дмитрий Буткевич