«Победа стала отправной точкой сенсационного пути неукротимых "львов"»

Еще одну волшебную сказку чемпионатов мира рассказала болельщикам сборная Камеруна в 1990 году в Италии. Перед стартом того турнира всерьез африканскую сборную никто не воспринимал. Тем более что в первом матче ей предстояло сыграть против действующих чемпионов — аргентинцев с Марадоной в составе. Предположить, что Камерун сможет обыграть Аргентину, не рискнул никто, а это в итоге произошло — победа 1:0 стала отправной точкой сенсационного пути неукротимых «львов». Именно такое прозвище носила команда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В итоге Камерун не просто победил Аргентину, а вышел из группы с первого места. Кстати, тогда сборная СССР обыграла команду-сенсацию (4:0), но тот матч ничего не решал. Так что наши футболисты поехали домой, а камерунские отправились в одну восьмую финала, где разобрались с Колумбией в дополнительное время. Дубль оформил Роже Милла, который был символом той команды в 38 лет. Его зажигательные танцы около углового флажка после забитых мячей веселили всех болельщиков. А вот соперникам было не до веселья.

Камерун стал первой африканской сборной, которая смогла пробиться в четвертьфинал. Там возмутителей футбольного спокойствия ждали англичане. И даже они едва не попали под раздачу. Камерун играл с британцами на равных, вел в счете 2:1. И лишь два пенальти — дин в концовке основного, а второй в дополнительное время, которое реализовал Гарри Линнекер — вывели в полуфинал англичан. Побить рекорд Камеруна среди африканских сборных смогла команда Марокко спустя 32 года. В 2022 марокканцы дошли до полуфинала.

Владимир Осипов