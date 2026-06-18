Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сотни лет нам говорили о том, что приобретение новой привычки — тягучий, едва заметный процесс. Повторяешь действие снова и снова, а мозг его медленно обрабатывает, доводя все до автоматизма. Но команда нейробиологов из университета Джонса Хопкинса, похоже, нашла доказательства, что все происходит куда быстрее. Привычка не столько вырастает, сколько включается — момент, и вы уже не думаете, а делаете.

Классические эксперименты в этой области, как правило, строились на голоде или сильной жажде. Мышам давали задание, подкрепляли его вкусной или полезной наградой, а когда животные насыщались, проверяли, продолжат ли они выполнять действия на автомате. Метод рабочий, но грубый. Он не позволял увидеть тот самый момент перехода. Но в новом эксперименте у нейробиологов получилось заметить, как у мышей укрепилась привычка. Происходило это резко.

В целом привычки незаменимы. Они берут на себя рутину, чтобы мы не тратили силы на то, что и так понятно: завязать шнурки, включить чайник — это работает в фоновом режиме, освобождая внимание для настоящих задач. Без них мы бы утонули в бытовых мелочах. Но, к сожалению, есть и удручающие привычки. А вот самое обнадеживающее, что поняли ученые: во время эксперимента мыши так же легко, буквально в мгновение ока, возвращались к обычному поведению, забывая о приобретенной привычке. Нейробиологи предполагают, что точно так же, одним щелчком, можно будет обращать и вредные привычки вспять, не ломая их через силу воли, а лишь переключая тумблер.

Анна Кулецкая