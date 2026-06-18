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Бизнесмена Трабера проверяют на причастность к финансовым махинациям

Следствие проверяет причастность 75-летнего Ильи Трабера, обвиняемого в организации заказного убийства депутата под Выборгом, к ряду экономических преступлений. В отношении бизнесмена отрабатывается информация о финансовых махинациях и отмывании преступного дохода, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Бизнесмен Илья Трабер

Бизнесмен Илья Трабер

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Бизнесмен Илья Трабер

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Трабер был доставлен из Петербурга в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца по делу об убийстве Александра Петрова, отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Преступление совершено в октябре 2020 года в поселке Великое: киллер выстрелил депутату в грудь с противоположного берега реки.

Вместе с Трабером арестован его сообщник — двукратный чемпион России по боксу Алисултан Надирбегов. Обоим предъявлены обвинения в убийстве организованной группой и незаконном обороте оружия. Следствие продолжается.

Все подробности о резонансном деле — в материале «Ъ Северо-Запад» «Петербург снова бандитский».

Карина Дроздецкая

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