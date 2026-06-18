Аэропорт Шереметьево возобновил работу после атаки БПЛА

В московском аэропорту Шереметьево сняли ограничения, ранее введенные из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила Росавиация.

Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными ведомствами. Согласно данным онлайн-табло московских аэропортов, утром 18 июня отменены или задержаны более 500 авиарейсов.

Сегодня ночью и утром Москва и область подверглись массированной атаке БПЛА. На подлете к столице сбили почти 200 дронов. Беспилотники атаковали НПЗ в Капотне, один БПЛА упал на кровлю ТЦ «Белая Дача» в Котельниках — там начался пожар, торговый центр закрыт. В подмосковном Жуковском дрон попал в многоквартирный дом. В Люберцах повреждены здание фитнес-центра и промышленный объект. Прокуратура Подмосковья сообщила, что есть пострадавшие, их число не уточняется.