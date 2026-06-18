Выборы губернатора Брянской области назначили на 20 сентября

Брянская областная дума назначила выборы губернатора на 20 сентября 2026 года. Это следует из трансляции внеочередного заседания облдумы.

«За проголосовало 48 депутатов. Решение принято»,— заявил председатель областной думы Валентин Суббот, подводя итог голосования депутатов по вопросу о назначении выборов на сентябрь.

13 мая президент России Владимир Путин принял отставку главы Брянской области Александра Богомаза. Следом глава государства назначил врио губернатора региона Егора Ковальчука. 15 мая Александр Богомаз стал депутатом Госдумы. Он занял место представлявшего Татарстан Айрата Фаррахова («Единая Россия», ЕР), который в начале апреля возглавил Казанский государственный медицинский университет и сложил полномочия.