На участке Крымской ж/д остановили движение

На одном из участков Крымской железной дороги временно остановили движение поездов. Часть пути от станции Владиславовка пассажиры проедут на автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе оператора фирменных поездов «Таврия» «Гранд Сервис Экспресс».

Кроме того, отменен сегодняшний поезд № 168/167 Симферополь — Москва. Пассажирам этого поезда будет предоставлена возможность сесть на другие поезда «Таврия» или бесплатно вернуть билеты. Причины корректировок не уточняются. «Информацию о том, как будет организовано движение других поездов из Крыма, мы опубликуем позже»,— указано в публикации.

9 июня график движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен после ночной атаки беспилотников. БПЛА в Крыму атаковал поезд Москва—Симферополь. После этого часть поездов в Крыму стала курсировать только в светлое время суток.