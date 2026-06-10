В Крыму часть поездов будет курсировать только в светлое время суток

В Крыму с 10 июня введена новая схема движения пассажирских поездов. Часть из них будет курсировать только в светлое время суток, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Летний график движения предусматривает курсирование 48 пар пригородных поездов, в дальнем следовании — 14 пар поездов по 20 маршрутам. Из них восемь пар по десяти маршрутам будут следовать по Крыму в светлое время суток — с 5:00 до 23:00. Остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Крым по ночам, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь—Южная.

«Въезд в Республику Крым железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время, повторюсь, с 5:00 до 23:00, до Симферополя согласно утвержденному расписанию. По прибытии пассажиры проходят к автобусу со своим конкретным направлением... Аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь»,— уточнил господин Аксенов.

Вчера график движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен после ночной атаки беспилотников. БПЛА в Крыму атаковал поезд Москва—Симферополь. Погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Всех пассажиров эвакуировали, были задержаны несколько поездов.