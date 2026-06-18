Зарубежные СМИ: Почему соглашение между США и Ираном вызвало неоднозначную реакцию?

Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он также уточнил, что документ согласовали в электронном виде, а очной церемонии, которая должна была пройти 19 июня в Швейцарии, не будет. Дональд Трамп подписал меморандум накануне в Версале в рамках рабочего ужина с президентом Франции. После копии документа отправили Тегерану, а также странам-посредникам. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mfa.gov.ir Фото: mfa.gov.ir

Axios дает довольно жесткую оценку меморандуму. Издание напоминает, что перед началом войны Дональд Трамп требовал от Ирана практически полной капитуляции: ликвидации ядерной программы, отказа от обогащения урана, прекращения разработки баллистических ракет и поддержки союзных вооруженных группировок на Ближнем Востоке. В подписанном меморандуме ничего этого нет: стороны лишь договорились открыть Ормузский пролив, ослабить санкции и дать себе 60 дней на переговоры по ядерной сделке. Критики президента задаются вопросом: если конечной целью было лишь открытие Ормузского пролива и возвращение к переговорам, то зачем вообще понадобилась военная операция? Сам Трамп при этом неожиданно признал, что понимает стремление Ирана иметь ракеты и развивать мирную ядерную энергетику, чем вызвал раздражение среди республиканцев. По данным издания, часть союзников Трампа в Конгрессе уже называет меморандум чрезмерной уступкой Тегерану.

The Guardian пишет, что администрация США отказалась от максималистских целей под давлением экономической реальности. По мнению опрошенных газетой экспертов, контроль Ирана над Ормузским проливом оказался гораздо более эффективным оружием, чем ожидали в Вашингтоне. В результате Белый дом столкнулся с выбором между продолжением конфликта и риском глобального энергетического кризиса. Газета называет меморандум не дипломатической победой, а вынужденным признанием того, что первоначальный план войны оказался невыполнимым. «Проблема в том, что администрация Трампа изначально строила стратегию на «нереалистичных ожиданиях», приводит The Guardian слова аналитиков. В Европе соглашение встретили с облегчением из-за перспектив открытия Ормузского пролива и снижения рисков для мировой экономики. И даже традиционно жестко настроенные арабские страны Персидского залива поддержали меморандум. А вот для Израиля он выглядит как политическое поражение, многие политики назвали документ «спасательным кругом» для Тегерана.

После публикации текста меморандума нефть подешевела на ожиданиях скорого восстановления судоходства через Ормузский пролив, вслед за ней снизились цены на золото и другие защитные активы, передает Reuters. Мировые фондовые индексы растут, особенно прибавили авиакомпании, логистические операторы и энергоемкие отрасли. По оценкам аналитиков, рынок фактически делает ставку на то, что непосредственная угроза масштабного конфликта между США и Ираном пока отступила. Однако агентство отмечает, что оптимизм может оказаться преждевременным. Самые сложные вопросы — судьба иранской ядерной программы и механизм снятия санкций — еще только предстоит обсудить. Кроме того, Израиль уже дал понять, что не считает все положения меморандума обязательными для себя, что сохраняет риск новых кризисов даже в случае продолжения переговоров.