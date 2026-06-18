Быть в форме

В США, Канаде и Мексике уже идет чемпионат мира по футболу-2026. Пока команды сражаются в групповых этапах, обратим внимание не только на их игру на поле, но и на стилистическую составляющую некоторых сборных. Мы собрали несколько стран, формы которых хочется видеть не только на поле, но и у себя в гардеробе.

Франция

Сборная Франции на этом чемпионате мира решила оглянуться на свою — и не только — историю. Униформа французов выполнена в мятном оттенке с медным петухом на груди. Это «привет» хозяйке ЧМ, США, которой Франция в 1886 году подарила один из главных символов страны — cтатую Свободы. Изначально монумент был медным, но со временем окрасился в тот самый зеленовато-мятный оттенок.

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Германия

Этот год — последний, когда за футбольную форму сборной Германии отвечает adidas. С 2027 по как минимум 2034 немцы будут работать с Nike, поэтому напоследок дизайнеры из adidas решили поиграть на ностальгии. Они воспроизвели легендарную форму Германии с чемпионата мира-1990 — ту самую, с «крыльями» в цвета флага на груди. Отличный привет всем, кто любит винтажную футбольную форму (тренд, особенно популярный в последние несколько лет).

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Гана

Сборная из Африки украсила свою домашнюю форму абстрактным узором из ярких линий, которые отлично контрастируют с белым фоном (основным цветом джерси). Выездная форма золотого оттенка вдохновлена традиционной тканью ганцев Кенте — священный узор, иногда так называют и саму ткань. Образ с линиями же напоминает паутину, что тоже не случайно: узор отсылает к Ананси, персонажу ганской мифологии, который изображается в виде антропоморфного паука. Несмотря на такой образ, в мифологии Ананси ничего зловещего не несет.

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Кюрасао

Сборная Кюрасао впервые участвует в чемпионате мира — страна обрела независимость от Нидерландов лишь в 2010 году, adidas разработала для страны-дебютантки базовую форму, однако в последний момент бренд решил представить что-то более интересное. Гостевая форма получилась яркой во всех смыслах: пастельно-желтая основа украшена разноцветными полосками adidas (розовая, бирюзовая и оранжевая). Форму почти сразу назвали одной из лучших, она завирусилась в соцсетях и ее практически сразу раскупили. А поскольку дизайн был утвержден в последний момент, количество джерси было ограничено.

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Англия (+ Palace)

Игровая форма сборной Англии не особо отличается от своих предшественниц — белая футболка, логотип Nike, три льва на груди. Отдельного внимания заслуживает совместная коллекция английской сборной со скейт-брендом Palace. Выполненная в сером и бордовом цветах, линейка отсылает к наследию Англии — крест Святого Георгия обыгрывается через визуальную эстетику соборных витражей. В кэжуал-коллекцию формы вошли футболки, ветровки, спортивные костюмы, а также бутсы и аксессуары.

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Илья Петрук