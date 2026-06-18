В Севастополе свободная продажа топлива доступна на девяти АЗС

Сегодня в Севастополе свободная продажа бензина АИ-92, АИ-95 Ultra и топлива ДТ Ultra будет доступна на девяти автозаправочных станциях (АЗС) сети «Атан». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Приобрести топливо можно по адресам: Качинское шоссе, 2, ул. Генерала Мельника, 148, ул. Хрусталева, 62, Камышовое шоссе, 7в, Столетовский пр., 5, проспект Победы, 1, а также в населенных пунктах Верхнесадовое, Гончарное и Балаклава.

Свободная продажа организована также на двух АЗС сети «ТЭС» на трассе «Таврида». Кроме того, на всех станциях сети можно свободно купить ДТ New Power. На остальных АЗС «ТЭС» продажа продолжается только по QR-кодам, отметил губернатор. Он также напомнил о действующих ограничениях — в одну машину можно заправить 20 л. Покупать бензин в канистрах запрещено.

Дефицит топлива в Крыму возник из-за логистических проблем, связанных с атаками ВСУ на трассу Р-280 «Новороссия», идущую на полуостров через новые регионы. Из-за нехватки топлива на АЗС в Севастополе ввели систему QR-кодов. Свободную продажу могут вернуть только после формирования запасов, говорил Михаил Развожаев.