В Севастополе свободная продажа топлива доступна на девяти АЗС
Сегодня в Севастополе свободная продажа бензина АИ-92, АИ-95 Ultra и топлива ДТ Ultra будет доступна на девяти автозаправочных станциях (АЗС) сети «Атан». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.
Приобрести топливо можно по адресам: Качинское шоссе, 2, ул. Генерала Мельника, 148, ул. Хрусталева, 62, Камышовое шоссе, 7в, Столетовский пр., 5, проспект Победы, 1, а также в населенных пунктах Верхнесадовое, Гончарное и Балаклава.
Свободная продажа организована также на двух АЗС сети «ТЭС» на трассе «Таврида». Кроме того, на всех станциях сети можно свободно купить ДТ New Power. На остальных АЗС «ТЭС» продажа продолжается только по QR-кодам, отметил губернатор. Он также напомнил о действующих ограничениях — в одну машину можно заправить 20 л. Покупать бензин в канистрах запрещено.
Дефицит топлива в Крыму возник из-за логистических проблем, связанных с атаками ВСУ на трассу Р-280 «Новороссия», идущую на полуостров через новые регионы. Из-за нехватки топлива на АЗС в Севастополе ввели систему QR-кодов. Свободную продажу могут вернуть только после формирования запасов, говорил Михаил Развожаев.
Проблема дефицита топлива в Крыму и Севастополе не нова. В августе 2025 года ситуация также обострялась из-за краткосрочных сбоев с высокооктановым топливом, особенно АИ-95, что тогда связывали с ростом турпотока и поставками бензина морем, влияющими на стоимость. Власти Севастополя тогда отмечали, что хотя дефицита топлива в городе нет, АЗС имеют обязательства резервировать топливо для предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Это приводило к ситуациям, когда обычным потребителям отказывали в заправке 95-м и 92-м бензином. Ситуация находится на контроле Минэнерго и Минтранса России, а также вице-премьера Александра Новака.
В целом по России проблема с дефицитом топлива у независимых АЗС и ростом цен на бензин связана с рядом факторов. К ним относятся плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что приводит к снижению производства топлива, а также логистические трудности. Независимые операторы оказались в более сложной ситуации, поскольку крупные нефтекомпании концентрируют поставки на собственных сетях, а их запасы ограничены. Из-за этих проблем с конца июля по конец сентября 2025 года число продающих бензин АЗС в Южном федеральном округе сократилось на 14%, а в Крыму и Севастополе — примерно на 50%.