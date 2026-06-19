Это ли не China

Автомобили брендов из КНР — в том числе «русифицированные» под местные бренды, вероятно, нарастят долю в общей структуре производства в РФ в 2026 году на 3–7%. В прошлом году, по оценкам аналитиков, этот показатель, предположительно, достиг 15–25%. Тенденция связана с планами «российских китайцев» по обновлению модельного ряда, расширению мощностей и запуску новых проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доля локализованных китайских автомобилей (в том числе под российскими брендами) в общей структуре производства в РФ в 2026 году продолжит рост, прогнозируют опрошенные “Ъ” аналитики. Стимулами, по мнению партнера SBS Consulting Дмитрия Бабанского, являются повышение утилизационного сбора, что делает локальную сборку более выгодной по сравнению с импортом, и стремление китайских концернов избежать роста цен. «Каждый выбирает свой путь: одни заходят через акционерную историю (совместное предприятие с российским владельцем инфраструктуры), другие — через контрактную сборку, третьи — через договор распределения прибыли»,— добавляет партнер, руководитель практики по работе с компаниями автомобильной промышленности Kept Станислав Зингиревич.

По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, доля «российских китайцев» в 2026 году вырастет примерно на 3–7%, в штуках это может дать прирост выпуска на 25–45% относительно прошлого года за счет новых моделей и расширения мощности по уже запущенным линиям. В Калуге план по Haval M6 на 2026 год заявлялся 35 тыс. против 24,5 тыс. в 2025 году, это плюс примерно 43%. У Evolute прогноз на 2026 год составлял около 8 тыс. против 3,5 тыс. (рост более чем в два раза). Плюс «Автотор» публично подтверждал развитие проектов по Jetour и Changan, уточняет он.

О перспективах роста доли «российских китайцев» говорит и господин Зингиревич. «Группа Chery со всеми своими крупными суббрендами продолжает локализацию в России, Geely начинает свою локализацию в нашей стране»,— напоминает он. Как стало известно “Ъ”, выпуск суббренда Chery — Exeed — ведется на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье. Впрочем, пока речь идет о небольших партиях: как отмечали российские власти, полномасштабное серийное производство будет запущено в 2026 году. Что касается бренда Geely, то сборка этих машин под российской маркой Volga будет запущена на нижегородском заводе во втором квартале 2026 года (бывшие мощности Volkswagen). Сроки подтверждал производитель — АО «Производство легковых автомобилей», отрицая при этом всяческое сотрудничество с Geely. Хотя согласно опубликованным на модели Volga ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), на конвейер очевидно встанут Geely Monjaro и Geely Preface. Также, по словам собеседников “Ъ”, на мощностях завода будет налажено производство и Geely Atlas.

Кроме того, среди перспективных китайско-российских проектов на 2026 год — электромобиль UMO 5, серийный выпуск которого был запущен в конце февраля на заводе «Москвич» компанией EVM (технологическим партнером выступил «Яндекс»). Как отмечали в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова, в текущем году на площадке планируется выпустить 3 тыс. электромобилей бренда. Модель соответствует тарифу «Комфорт+» в «Яндекс Такси», первые 100 автомобилей поступят таксопаркам-партнерам в Москве в ближайший месяц.

Углубление сотрудничества с китайскими партнерами ожидается у «АГР Холдинга»: по информации “Ъ”, на площадке компании в Калуге (бывший завод Volkswagen) будет налажен выпуск Omoda С5. Также на конвейер заводов холдинга, по данным Telegram-канала «Автопоток», встанут машины бренда Lepas от Chery. В РФ они будут продаваться, по мнению собеседников “Ъ”, под брендом Tenet Plus. Еще один бренд «АГР Холдинга» — Jeland (по факту суббренд Chery — Jaecoo) — стартует с производством в первой половине 2026 года на бывшем заводе General Motors (позднее — Hyundai) в Санкт-Петербурге.

Развитие сотрудничества с китайскими партерами идет и у «Автотора». По информации источников “Ъ”, на конвейер калининградского завода встанут: Changan Uni-S Changan X5 Plus, Changan CS75 Plus, а также модели суббренда Deepal S07 и Deepal G318. Кроме того, ранее холдинг анонсировал планы запустить производство машин китайского бренда Rox: 01 и Adamas.

Перспективы выпуска

По прогнозу Владимира Чернова, в 2026 году производство легковых автомобилей в РФ вырастет на 10–22% год к году, примерно до 740–820 тыс. штук. Динамике, уточняет эксперт, будут способствовать расширение локализации и добавление новых моделей на перезапущенных площадках, нормализация цепочек поставок по ряду компонентов (пусть и через альтернативные каналы) и фактор планов крупнейшего производителя. АвтоВАЗ допускал рост выпуска в 2026 году до 500–600 тыс. машин, и даже частичная реализация таких планов сама по себе поддерживает общий выпуск по стране, напоминает он. «Но есть и ограничения, ведь если кредит останется дорогим большую часть 2026 года, то спрос будет слабым, а объемы выпуска на заводах будут упираться в объемы продаж и запасов на складах, и тогда рост будет ближе к нижней границе моего прогнозного диапазона»,— добавляет господин Чернов.

Спрос на новые автомобили в 2026 году, согласно ожиданиям Дмитрия Бабанского, будет на уровне прошлого года: около 1,34 млн проданных автомобилей. Не исключено и дальнейшее снижение, связанное с повышением утильсбора и НДС, ростом цен на машины и удержанием ключевой ставки на высоком уровне. «Спрос на новые автомобили будет на уровне прошлого года. Пока факторов, улучшающих прогноз, не наблюдается — ставка снижается низкими темпами, отраслевой спрос невысокий»,— считает господин Зингиревич.

Ретроспектива

Производство легковых автомобилей в РФ в 2025 году, согласно Росстату, составило 673 тыс. штук: почти на 12% ниже показателей предыдущего года. На динамику повлияла совокупность факторов, отмечают опрошенные “Ъ” эксперты, один из ключевых — низкий спрос на автомобили. По данным «Автостата», продажи новых машин в 2025 году сократились на 15,6%, до 1,33 млн штук.

В 2025 году, напоминает Владимир Чернов, рынок жил в условиях дорогих автокредитов, высоких ежемесячных платежей по ним и более осторожного поведения покупателей. «На этом фоне производителям сложнее держать темп, потому что дилеры и банки быстрее накапливают запасы на складах, а заводы вынуждены подстраивать выпуск под продажи»,— поясняет эксперт.

Станислав Зингиревич отмечает, что во втором полугодии 2024 года было закуплено значительное количество импортных машин, которые не были распроданы и реализовывались все первое полугодие 2025 года. Этот фактор, продолжает господин Зингиревич, а также падение спроса на новые автомобили в 2025 году ввиду высокой ключевой ставки и дорогого финансирования, привели в том числе к снижению общего количества произведенных автомобилей.

На фоне низкого спроса, добавляет партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский, российские производители проигрывали конкуренцию импортным, в первую очередь китайским, брендам, которые предлагали более технологичные машины за сопоставимые деньги.

Китайская тактика

Официально статистика по выпуску китайских и де-факто китайских (под российскими брендами) автомобилей не раскрывается. Однако собеседник “Ъ” на рынке полагает, что доля таких машин в общей структуре производства по итогам прошлого года составила около 20%. Господин Чернов оценивает долю примерно в 15–25%, то есть 100–170 тыс. машин из совокупного количества в 673 тыс. штук. «У «Автотора» выпуск в 2025 году был свыше 33,4 тыс. автомобилей, это в основном китайские бренды. В Калуге по Haval M6 за 2025 год сообщалось о 24,5 тыс. собранных машин. По Evolute на липецком «Моторинвесте» звучала оценка около 3,5 тыс. машин за 2025 год. Уже только по этим трем источникам набирается примерно 61 тыс. штук, а ведь есть и другие проекты крупноузловой сборки и перезапуски площадок»,— отмечает он.

Помимо официально представленных китайских брендов — завод Haval в Тульской области, сборка на «Автоторе» машин Jetour, BAIC, SWM и до прошлого года Kaiyi, а также выпуск Voyah на «Моторинвесте», к машинам из КНР, хоть и неофициально, относятся: Tenet (автомобили Chery), «Москвич» (автомобили GAC и SAIC), Evolute (машины Dongfeng, Aito адаптированные к российскому рынку), электромобиль UMO от «Яндекса» (адаптированная модель GAC Aion Y Plus).

Как следует из данных «Автостата», китайские марки в 2025 году пользовались у россиян высоким спросом: семь из десяти топ- брендов по продажам новых машин приходятся на китайские. Самый популярный бренд из КНР — Haval, продажи которого составили 173,3 тыс. новых машин (минус 9,1% год к году). В топ-3 марок также входят Chery — 99,8 тыс. штук (минус 36,4%) — и Geely — 94 тыс. штук (минус 36,9%). По данным “Ъ”, импорт этих машин в страну будет постепенно сходить на нет, но только формально. По сути, автомобили останутся в рынке под российскими брендами Tenet и Volga локальной сборки. Далее по популярности идут Belgee (Geely белорусской сборки), Changan, Jetour и Tenet.

Наталия Мирошниченко