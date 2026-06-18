Шохин призвал Банк России снизить ключевую ставку на 1 п. п.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал Банк России снизить ключевую ставку с 14,5% до 13,5% годовых. Ближайшее заседание совета директоров регулятора состоится 19 июня. По словам господина Шохина, такая мера необходима, чтобы российская экономика «не замерзла окончательно».

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«С учетом замедления инфляции до 5,31% в мае логичным шагом на ближайшем заседании Банка России было бы снижение ставки на 1 процентный пункт. Для того, чтобы российская экономика не "замерзла" окончательно, бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло»,— сказал господин Шохин (цитата по ТАСС).

Несмотря на то что некоторые макроэкономические показатели улучшаются, бизнес по-прежнему сталкивается с охлаждением спроса, сохраняется проблема неплатежей. По словам господина Шохина, это следует из майского индекса деловой среды РСПП. «Да и бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга. В такой ситуации бизнесу особенно важны предсказуемость и понятный сигнал от властей»,— добавил Александр Шохин.

На заседании ЦБ 24 апреля регулятор понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 15% до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением показателя. ЦБ запустил цикл постепенного снижения ставки в июне 2025 года. Тогда она составляла 20%. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявлял, что пространство для снижения ключевой ставки в июне не увеличилось.