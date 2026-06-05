ЦБ: пространство для снижения ставки в июне не увеличилось

Пространство для снижения ключевой ставки в июне не увеличилось, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас еще три недели до заседания по ставке, и очень много дополнительных данных, которые реализуются к тому моменту»,— прокомментировал господин Заботкин грядущее заседание регулятора, которое состоится 19 июня. Регулятор повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, добавил зампред ЦБ. Однако это не значит, что на каждом заседании ставка будет снижаться.

В апреле Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 50 б. п., до 14,5% годовых. ЦБ запустил цикл постепенного снижения в июне 2025 года. Тогда ставка составляла 20%. По прогнозам Сбербанка, к концу года ставка снизится до 12%. ЦБ РФ прогнозирует показатель в диапазоне 14-14,5%.