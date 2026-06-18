Выдача кредитов наличными в Челябинской области выросла на 13% за месяц

В мае 2026 года жителям Челябинской области выдали 55,4 тыс. кредитов наличными. Это на 13% больше, чем в апреле, сообщает Объединенное кредитное бюро.

Средний чек займа наличными в конце весны составил 179 тыс. руб. За месяц падение достигло 6%. За тот же период объем кредитования в регионе увеличился на 6%. Если в апреле местным жителям выдали подобных займов на 9,3 млрд руб., то в мае — уже на 9,9 млрд руб. По этому показателю область заняла 11-е место среди субъектов страны. Лидерами рейтинга стали Москва (47,6 млрд руб.), Московская область (34,7 млрд руб.) и Санкт-Петербург (19,9 млрд руб.).

Виталина Ярховска