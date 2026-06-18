«Много проблем накопилось»

Дональд Трамп подвел итоги саммита G7 и рассказал о сделке с Ираном. Президент США дал понять, что основные переговоры впереди. При этом он повторил, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия. Что касается остальных важных мировых тем, глава Белого дома был предельно краток. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что для США важно как можно скорее открыть Ормузский пролив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп дал пресс-конференцию по итогам саммита «Группы семи». Не трудно догадаться, что речь в основном шала об Иране. Что касается остальных мировых проблем, в том числе России и Украины, здесь ничего особо не изменилось. Разве что президент США поблагодарил Владимира Путина и Си Цзиньпина за то, что они фактически не вмешивались в противостояние в Персидском заливе. Он повторил свой тезис о том, что распад G8, то есть исключение Москвы из элитного клуба, было ошибкой.

Глава Белого дома не отказывается от идеи договориться о глобальном сокращении ядерного оружия. Можно было бы вообще обо всем этом не говорить, но тогда могло бы показаться, что руководителя самой сильной мировой державы ничего, кроме иранской проблемы, сейчас не беспокоит. По большому счету это действительно так. Между тем практически одновременно в СМИ появился полный текст меморандума о прекращении войны между Тегераном и Вашингтоном. Больших отличий от того, что было опубликовано ранее, документ не содержит.

Если кратко: боевые действия прекращаются, режим аятолл гарантирует свой безъядерный статус, за это ему возвращают активы и снимают поэтапно санкции. Плюс предусматривается некий механизм возмещения убытков от бомбардировок. Проблема в том, кто и как проследит, что у них не будет атомной бомбы. Трамп успокаивает — это всего лишь протокол о намерениях. Переговоры продлятся 60 дней, если результата в итоге достигнуть не удастся, то опять будем бомбить.

Собственно, для чего все это нужно? Чтобы как можно быстрее открыть Ормузский пролив и стабилизировать рынок нефти. Китай очень просит, Индия, соседи по заливу. И американцы, что на уикенд собираются, — не нравится им дорогой бензин.

Чемпионат мира по футболу нужно спокойно провести. Много проблем накопилось, как видно. Войны должны быть молниеносными — блиц, чтобы сохранять комфортный уровень жизни. Таким образом западный мир подарил своим противникам козырного туза.

Решение, как его побить, есть — пусть за тебя воюет кто-то другой. Кому, скажем мягко, комфортная жизнь не так важна. Пример: Трамп предлагает Сирии воевать с «Хезболлой» в Ливане. Не факт, что они согласятся, но если пообещать некий бонус, подумают. Второй козырь — ресурсы. Перекрыл Ормузский пролив и диктуешь условия всему миру. Так что есть повод всерьез задуматься об альтернативном топливе. Ибо нет в мире проблемы, что нельзя решить, нужно лишь очень захотеть.

Дмитрий Дризе