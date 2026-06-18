Депутаты отправили в отставку детского омбудсмена на Ямале Данило Трубицына

Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) досрочно прекратило полномочия уполномоченного по правам ребенка в регионе Данило Трубицына в связи с поступавшим от него заявлением об уходе с должности по собственному желанию. Председатель комитета окружного парламента по социальной политике Татьяна Бучкова («Единая Россия») отметила, что увольнение господина Трубицына было согласовано с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

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Фото: Сайт уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын

Фото: Сайт уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО

«Жалко, мы с Данило Александровичем отработали хорошо, уже приличный срок. Бывает в жизни»,— добавил председатель заксобрания Сергей Ямкин («Единая Россия»).

Данило Трубицын работал детским омбудсменом на Ямале с 2018 года. Ранее, после окончания Тюменского юридического института МВД РФ по специальности «Юриспруденция» в 2002 году, он работал следователем следственного отдела УВД по Центральному административному округу в Тюмени. В 2007-м он возглавил межрайонный следственный отдел СУ СК при прокуратуре Тюменской области, с 2008-го работал в прокуратуре ЯНАО на различных должностях, в том числе по защите прав и свобод несовершеннолетних.

Господин Трубицын сменил на посту детского омбудсмена в ЯНАО Виталия Орешкина. В 2018 году он также покинул должность по собственному желанию в связи с переездом к родителям в Краснодарский край.

Василий Алексеев