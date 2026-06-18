Тюменские депутаты поддержали запрет на продажу бензина несовершеннолетним

Депутаты Тюменской областной думы проголосовали за запрет на продажу бензина несовершеннолетним гражданам на территории региона. За введение запрета с 1 марта будущего года проголосовали все присутствующие депутаты (36). Решение принято в окончательном чтении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С инициативой о запрете выступила областная прокуратура. Представители ведомства предложили запретить продажу бензина лицам младше 18 лет без водительского удостоверения. Законопроект был разработан в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма.

Депутаты согласились, что во избежание роста ДТП с участием детей ввести запрет целесообразно. Как было озвучено на заседании, данная мера действует в десяти субъектах РФ.

Мария Игнатова