Тюменская прокуратура предложила запретить продажу бензина несовершеннолетним

Прокуратура Тюменской области направила в областную думу законопроект, предусматривающий запрет на продажу бензина лицам младше 18 лет без водительского удостоверения, сообщили в ведомстве.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Законопроект разработан в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних»,— сказано в сообщении.

Согласно проекту, продавцы будут требовать документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя. В продаже автомобильного топлива будет отказано, если покупатель не достиг совершеннолетия и не предъявил водительские права.

Ирина Пичурина

