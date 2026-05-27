Тюменская прокуратура предложила запретить продажу бензина несовершеннолетним

Прокуратура Тюменской области направила в областную думу законопроект, предусматривающий запрет на продажу бензина лицам младше 18 лет без водительского удостоверения, сообщили в ведомстве.

«Законопроект разработан в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних»,— сказано в сообщении.

Согласно проекту, продавцы будут требовать документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя. В продаже автомобильного топлива будет отказано, если покупатель не достиг совершеннолетия и не предъявил водительские права.

