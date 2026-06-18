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К фестивалю Ural Music Night выпустят коллекцию футболок с «Москвичом»

К фестивалю Ural Music Night Музейный комплекс в Верхней Пышме совместно с брендом Creatore выпускает лимитированную коллекцию футболок с принтами экспонатов из Музея автомобильной техники, сообщили в пресс-службе музея.

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Фото: Предоставлено Музейным комплексом в Верхней Пышме

Фото: Предоставлено Музейным комплексом в Верхней Пымше

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Фото: Предоставлено Музейным комплексом в Верхней Пышме

Фото: Предоставлено Музейным комплексом в Верхней Пымше

На футболке изображен фамильный автомобиль семьи Шахриных — «Москвич-401» 1956 года выпуска. Голубой автомобиль отреставрировали в 2019 году, сейчас он находится на хранении в Музейном комплексе.

Первую футболку коллекции подарили музыканту Владимиру Шахрину. «Сложно передать те эмоции, которые испытываешь, когда его видишь. Меня как на машине времени переносит в детство», — сказал музыкант.

Презентовать коллекцию решили в преддверии Ночи музыки, где группа «Чайф» выступит с финальной акцией «Светает». Ранее, в январе, Музейный комплекс и Creatore уже выпускали совместную зимнюю коллекцию одежды к открытию Выставочного центра «Буран».

Футболки появятся в продаже на сайте Creatore и в сувенирном магазине Музейного комплекса. Часть средств с продаж направят в приют для животных.

Анна Капустина

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