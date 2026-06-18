Пострадавших при атаке БПЛА на автобус под Брянском перевезут в Белоруссию
Шестерых пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области перевезут для лечения на родину — в Белоруссию. Такое решение было принято по итогам консилиума российских и белорусских врачей, а также специалистов Федерального центра медицины катастроф, сообщили в Минздраве РФ. Остальные пассажиры автобуса уже вернулись домой.
Бригады ФЦМК Минздрава проводят медицинскую эвакуацию пострадавших, пятеро из которых — дети, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
В больницах Брянска пострадавшим оказали необходимую помощь. Одному взрослому и одному ребенку провели операции, их состояние стабилизировали для перевода в белорусскую больницу.
«Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильное тяжелое, — сообщил замглавы Минздрава (цитата по "Интерфаксу"). — Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести».
Удар дрона по автобусу с детской футбольной командой из Гомельской области произошел 17 июня. В автобусе ехали 44 человека, в том числе 28 детей. Сопровождавшая команду женщина погибла. СКР возбудил дело о теракте.
Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по населенным пунктам и объектам инфраструктуры приграничных регионов, таких как Белгородская и Брянская области, не являются единичным случаем. Подобные инциденты регулярно происходят в Белгородской области, где губернаторы Вячеслав Гладков и Александр Богомаз также сообщали о пострадавших мирных жителях и разрушениях. Например, 10 июля 2025 года в Белгородской и Брянской областях женщины пострадали при атаках БПЛА, причем в Белгородской области мирная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму от падения обломков сбитого беспилотника.
В других случаях атаки беспилотников приводили к более серьезным последствиям. Например, в августе 2025 года в Арзамасе один из пострадавших при атаке БПЛА скончался в больнице. Также фиксировались случаи, когда БПЛА атаковали не только гражданские объекты и транспорт, но и медицинские бригады. 22 июня 2025 года в Шебекинском округе Белгородской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали врач, фельдшер и водитель. Отмечались повреждения административных зданий, промышленных объектов, частных домов и автомобилей, а также ранения различной степени тяжести среди мирного населения, включая детей. Так, 23 октября 2025 года в Белгородской области после дневных атак беспилотников количество пострадавших увеличилось до восьми человек, среди которых были 17-летняя девушка и 12-летний мальчик.