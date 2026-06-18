Административное здание пострадало при атаке 35 БПЛА на Воронежскую область

В ночь на 18 июня в небе над двумя городскими округами и девятью районами Воронежской области обнаружили и уничтожили 35 беспилотников. Пострадавших нет. В одном из муниципалитетов в результате падения фрагментов БПЛА повреждено остекление административного здания. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА около 23:15 сработала в Лискинском и Острогожском районах. В 0:10 сирены включили в Воронеже, а затем, около получаса спустя, — в Борисоглебске. Отмена режима непосредственной угрозы удара во всех муниципалитетах региона последовала утром незадолго до 7:00. Опасность атаки БПЛА пока действует на всей территории региона.

Всего, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны, в частности, были ликвидированы в шести областях Черноземья — Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской.

Накануне, 17 июня, «Ъ-Черноземье» сообщал, что министерство образования Воронежской области определило новые даты проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников, перенесенного из-за угрозы атаки беспилотников. ОГЭ 16 июня отменили в связи с тем, что школьники находились в укрытиях более двух часов. В убежища на время угрозы были направлены ученики из 54 пунктов проведения экзаменов в областном центре и одного — в Нововоронеже.

Денис Данилов