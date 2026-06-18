Глава тюменской Общественной палаты Чеботарев стал почетным гражданином области

Председателю Общественной палаты Тюменской области Геннадию Чеботареву присвоено звание «Почетный гражданин Тюменской области», такое решение приняли депутаты облдумы на заседании, поддержав предложение губернатора Александра Моора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Моора Фото: Telegram-канал Александра Моора

По словам председателя комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению Ирины Соколовой, кандидатура господина Чеботарева выдвинута коллективом Тюменского госуниверситета. «Свой профессиональный путь Геннадий Николаевич начал в Тюменском государственном университете с должности старшего преподавателя кафедры теории и истории государства и права в 1985 году. Через два года защитил кандидатскую диссертацию и стал первым деканом юридического факультета. В 1998 году защитил докторскую диссертацию в Уральской государственной юридической академии,— рассказала госпожа Соколова. – Геннадий Николаевич сыграл ключевую роль в становлении юридического образования в регионе. Он стал первым деканом юридического факультета Тюменского госуниверситета».

Депутат Владимир Ульянов добавил, что Геннадий Чеботарев активно участвовал в разработке федерального закона об отношениях области и автономных округов.

Как ранее рассказывал сам господин Чеботарев, он 12 лет возглавляет областную Общественную палату, региональные отделения профессорского собрания. Геннадию Чеботареву 77 лет. Много лет он работал ректором ТюмГУ. Является автором более двухсот научных работ, член президиума Ассоциации юридических вузов России и председателем Общественной палаты Тюменской области. Он награжден орденом Александра Невского, званием «Заслуженный юрист РФ».

Депутаты единогласно поддержали предложение о присвоении почетного звания Геннадию Чеботареву.

Мария Игнатова