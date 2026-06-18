Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Национальная портретная галерея открылась в Михайловском замке

В Михайловском (Инженерном) замке начала работу Национальная портретная галерея — постоянная экспозиция Русского музея «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет». В парадных залах дворца представлено около 300 произведений живописи и скульптуры XVII–XIX веков, включая работы Карла Брюллова, Ильи Репина, Дмитрия Левицкого и Ореста Кипренского.

В парадных залах дворца представлено около 300 произведений живописи и скульптуры XVII–XIX веков

В парадных залах дворца представлено около 300 произведений живописи и скульптуры XVII–XIX веков

Фото: Пресс-служба Русского Музея

В парадных залах дворца представлено около 300 произведений живописи и скульптуры XVII–XIX веков

Фото: Пресс-служба Русского Музея

В Георгиевском зале экспонируется «Портрет семьи Мариетти» Брюллова, впервые показанный в России. Посетители также увидят портреты представителей династии Романовых, предметы, связанные с царской властью, и церковную утварь. Проект реализован в соответствии с идеей Александра Бенуа, который еще в начале XX века называл Михайловский замок идеальным местом для национальной портретной галереи.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд