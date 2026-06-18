«Адмиралтейские верфи» спроектируют новую площадку и вестибюлем метро к 2027 году
Предприятие разработает проект планировки территории под производственные нужды за свой счет. В границах участка у Пряжки и Фонтанки появятся стапельная площадка и второй выход будущей станции «Площадь Репина». Первый этап — к сентябрю 2026-го, финал — к маю 2027-го, пишет «Деловой Петербург»
Первый этап — к сентябрю 2026-го
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Также запланировано образовательное учреждение. Станция «Площадь Репина» входит в схему развития метро до 2045 года. Ранее на Ново-Адмиралтейском острове анонсировали культурный кластер с концертным залом. Проект расширит мощности судостроительной отрасли Петербурга.