Внуково, Шереметьево и Домодедово возобновили работу

Составлено ИИ-Ассистентъ

В течение последних лет московские аэропорты, включая Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, регулярно сталкиваются с временными ограничениями на прием и отправку рейсов. Эти меры обычно вводятся для обеспечения безопасности полетов на фоне атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Например, подобные ограничения фиксировались в мае, июле, августе, сентябре, октябре и декабре 2025 года, а также в январе, марте и мае 2026 года. Часто это происходит после сообщений мэра Москвы Сергея Собянина об уничтожении БПЛА на подлете к столице или над Московским регионом. В таких случаях десятки рейсов могут быть задержаны или отменены, а самолеты перенаправлены на запасные аэродромы, например, в петербургский аэропорт Пулково.

Длительность таких ограничений варьируется: от нескольких десятков минут до нескольких часов. После снятия ограничений аэропорты возвращаются к штатной работе, и задержанные рейсы выполняются. Иногда ограничения на полеты также распространяются на аэропорты других регионов, таких как Калуга, Ярославль, Нижний Новгород, Самара, Волгоград и другие.