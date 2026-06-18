Первым заместителем министра ЖКХ Челябинской области стал Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов назначен первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Андрея Кузнецова ждет испытательный срок на новой должности в течение трех месяцев. Господин Кузнецов работал специалистом комитета по делам строительства и архитектуры Сосновского района, заместителем начальника производственного отдела, начальником технического отдела управления капитального строительства мэрии. С 2018-го по 2024 год был заместителем директора и руководителем МКУ «Челябстройзаказчик». В декабре 2024-го стал начальником управления капитального строительства администрации Челябинска.

Виталина Ярховска