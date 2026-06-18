ТАСС: ЕС обсуждает пересмотр уже выданных россиянам виз и ВНЖ
Страны Евросоюза (ЕС) с весны обсуждают идею пересмотреть решения по уже выданным россиянам шенгенским визам и видам на жительство (ВНЖ), но пока согласовать эти меры не удалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По словам собеседника агентства, меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО «или, наоборот, не поддерживает местный политический курс». Обоснованием для таких мер могут стать «соображения безопасности». «С марта-апреля обсуждается идея пересмотреть решения касательно действующих шенгенских виз и ВНЖ, выданных российским гражданам, но пока что договориться об этом они не смогли»,— утверждает источник.
В ноябре 2025 года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам в шенгенскую зону, которая включает 25 из 27 стран ЕС, а также Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию. Многократные визы теперь выдают только ограниченным категориям заявителей — так называемым группам пониженного риска (для каждой из стран, не входящих в ЕС, предусмотрен особый порядок реализации решения).
Идея пересмотра уже выданных шенгенских виз и ВНЖ россиянам появилась на фоне более ранних ужесточений визового режима. Так, в ноябре 2025 года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз в Шенгенскую зону, теперь многократные визы доступны лишь ограниченным категориям заявителей. Ранее, с 8 ноября 2025 года, Еврокомиссия отменила многоразовые шенгенские визы для россиян, а возможность поездок граждан России в страны ЕС глава евродипломатии Кая Каллас назвала «привилегией, а не данностью», связывая ужесточение с инцидентами, которые требуют более строгой проверки россиян.
В целом, Евросоюз с сентября 2022 года приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, что привело к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, увеличению сроков рассмотрения заявлений и ужесточению требований к документам. При этом некоторые страны ЕС, такие как Италия, Франция, Испания, Греция и Венгрия, продолжали выдавать шенгенские визы россиянам в достаточно большом объеме, в 2024 году на них пришлось около 470 тыс. виз, что вызывало обеспокоенность Еврокомиссии и критику со стороны других стран-членов. Например, в августе 2024 года депутаты Европарламента призывали поставить под сомнение присутствие Венгрии в Шенгене из-за ее решения смягчить визовый режим для россиян.