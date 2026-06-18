ТАСС: ЕС обсуждает пересмотр уже выданных россиянам виз и ВНЖ

Страны Евросоюза (ЕС) с весны обсуждают идею пересмотреть решения по уже выданным россиянам шенгенским визам и видам на жительство (ВНЖ), но пока согласовать эти меры не удалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО «или, наоборот, не поддерживает местный политический курс». Обоснованием для таких мер могут стать «соображения безопасности». «С марта-апреля обсуждается идея пересмотреть решения касательно действующих шенгенских виз и ВНЖ, выданных российским гражданам, но пока что договориться об этом они не смогли»,— утверждает источник.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам в шенгенскую зону, которая включает 25 из 27 стран ЕС, а также Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию. Многократные визы теперь выдают только ограниченным категориям заявителей — так называемым группам пониженного риска (для каждой из стран, не входящих в ЕС, предусмотрен особый порядок реализации решения).