В начале лета самым «дорогим» специалистом в Челябинской области стал сварщик

В Челябинской области самыми высокооплачиваемыми специалистами в июне 2026 года стали сварщики. На данный момент они могут зарабатывать в среднем 259,1 тыс. руб., сообщает hh.ru.

Немногим меньше предлагают менеджерам по компенсациям и льготам и руководителям службы эксплуатации. Им готовы платить 234,6 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно. В топ-10 также вошли коммерческие директоры (185 тыс. руб.), геодезисты (180 тыс. руб.), бренд-менеджеры (180 тыс. руб.), геологи (173 тыс. руб.), DevOps-инженеры (ИТ-специалист на стыке разработки и системного администрирования; 172,5 тыс. руб.), прорабы (168,5 тыс. руб.) и монтажники (163,5 тыс. руб.).

По итогам мая 2026 года медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 71,8 тыс. руб., что ниже среднего показателя по Уральскому федеральному округу — 80 тыс. руб.

Виталина Ярховска