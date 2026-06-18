Александр Бельский объяснил разблокировку Roblox в России

Спикер петербургского ЗакСа заявил, что возвращение игровой платформы в РФ стало возможным благодаря готовности разработчика выполнять правила страны. Компании, ориентированные на российскую аудиторию, должны выбирать диалог и взаимодействие с государством, об этом он рассказал в эфире программы «Среда Бельского».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По его словам, компании должны выбирать взаимодействие, а не конфронтацию

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ По его словам, компании должны выбирать взаимодействие, а не конфронтацию

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

«Для них приоритетом оказались люди, живущие в нашей стране»,— подчеркнул господин Бельский.

Кирилл Конторщиков