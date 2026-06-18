Бизнес Петербурга добивается снижения налога на имущество

Предприниматели ссылаются на майское письмо министерства, подтверждающее право регионов на дифференцированные ставки. С 2026 года коммерческая недвижимость в городе облагается по ставкам 2–2,5% вместо прежних 1,5%. В Смольном ранее объясняли повышение дефицитом бюджета, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Смольном ранее объясняли повышение дефицитом бюджета

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ В Смольном ранее объясняли повышение дефицитом бюджета

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Минфин уточнил, что регионы могут варьировать ставки в зависимости от вида объекта. До 2025 года Петербург этим пользовался, но после отказа властей снижать нагрузку бизнес перешел на новые тарифы. Теперь предприниматели намерены вновь поднять вопрос о возврате льгот. В Ленобласти, напротив, продлили налоговые преференции для КИНЕФ и других компаний.

Кирилл Конторщиков