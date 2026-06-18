Колумбия обыграла Узбекистан со счетом 3:1 на ЧМ-2026

Сборная Колумбии со счетом 3:1 обыграла команду Узбекистана в групповом этапе чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в столице Мексики.

У колумбийцев голы забили Даниэль Муньос (40-я минута), Луис Диас (65) и Хаминтон Кампас (90+9). В команде Узбекистана отличился Аббосбек Файзуллаев (60). Гол для Узбекистана стал первым на чемпионате мира за всю историю турнира.

Сборные Колумбии и Узбекистана выступают в группе K вместе с командами Португалии и ДР Конго, встреча которых завершилась со счетом 1:1. Следующий матч в группе запланирован на 23 июня между Узбекистаном и Португалией.