Фидан: позиция России по Украине не изменилась

Позиция России по конфликту на Украине не изменилась, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам своего визита в РФ 16-17 июня. В среду в Казани прошли его переговоры с президентом Владимиром Путиным.

«В ходе моих контактов в России я заметил, что позиция российских властей по вопросу Украины не изменилась»,— заявил министр (цитата по Turkye).

Турецкий министр добавил, что в отношениях Анкары и Москвы нет препятствий для совместной работы, стороны стремятся к сотрудничеству во всех возможных областях.