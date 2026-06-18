Фидан: позиция России по Украине не изменилась
Позиция России по конфликту на Украине не изменилась, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам своего визита в РФ 16-17 июня. В среду в Казани прошли его переговоры с президентом Владимиром Путиным.
«В ходе моих контактов в России я заметил, что позиция российских властей по вопросу Украины не изменилась»,— заявил министр (цитата по Turkye).
Турецкий министр добавил, что в отношениях Анкары и Москвы нет препятствий для совместной работы, стороны стремятся к сотрудничеству во всех возможных областях.
Визит Хакана Фидана в Россию 16-17 июня 2026 года, в ходе которого он провел переговоры с Владимиром Путиным, Сергеем Лавровым, Владимиром Мединским и другими официальными лицами, был направлен на обсуждение украинского конфликта, а также двусторонних отношений и региональных вопросов, включая Сирию и Черноморский регион. Турция с самого начала конфликта предложила свою посредническую роль и площадку для переговоров между Россией и Украиной, первые прямые переговоры между которыми прошли в Стамбуле в 2022 году. Хакан Фидан неоднократно подчеркивал важность дипломатического урегулирования конфликта и выражал уверенность в том, что конфликт приближается к этапу приостановки, а условия для перемирия уже созрели.
Турецкая сторона активно вела консультации с обеими сторонами конфликта, предлагая свою территорию для мирных инициатив и ожидая, что переговоры приведут к прекращению огня. Ожидалось, что на переговорах будут обсуждаться условия перемирия, обмен пленными и перспективы встречи лидеров двух стран. В то же время, Турция стремилась сохранить баланс в отношениях с обеими сторонами, поддерживая контакты как с Москвой, так и с Киевом, что подчеркивалось визитами Фидана в обе столицы.