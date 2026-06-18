Фидан: Россия и Турция не видят препятствий для совместной работы

В отношениях Анкары и Москвы нет вопросов, вызывающих претензии и препятствия для совместной работы, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы наладили с россиянами совершенно особые отношения: даже в тех случаях, когда у нас возникали очень серьезные проблемы, нам удавалось наладить сотрудничество и укрепить доверие»,— указано в заявлении главы внешнеполитического ведомства (цитата по Turkye).

По словам господина Фидана, на переговорах с Владимиром Путиным стороны убедились в том, что нет препятствий для совместной работы. Обе страны стремятся к сотрудничеству во всех возможных областях, добавил он.

Хакан Фидан находился с визитом в России 16-17 июня. В среду прошли его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.