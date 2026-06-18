До 83 тыс. гектаров выросла площадь лесных пожаров в Красноярском крае

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае на утро 18 июня достигла 83 тыс. га. За сутки прирост составил более 20 тыс. га, следует из данных Лесопожарного центра региона

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На территории края на данный момент зафиксирован 91 лесной пожар. Наиболее сложная обстановка складывается в Енисейском муниципальном округе, где действуют 22 пожара на площади 48,7 тыс. га. В тушении принимают участие 1,28 тыс. человек, задействовано 26 единиц техники. Парашютисты и десантники «Авиалесоохраны» применяют взрывной метод прокладки минерализованных полос, чтобы ликвидировать сложные очаги.

По данным администрации Енисейского муниципального округа, тушение сложного пожара идет у поселка Новый Городок. «Очаг и сам населенный пункт разделяет река Кас. Угрозы перехода огня нет. Пожар возник из-за грозы. Молния ударила в старый шелкопрядник, где непроходимые лесные завалы погибших деревьев»,— рассказали в мэрии.

Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил о том, что на территории региона фиксируется дым, который идет шлейфом от пожаров в Красноярском крае.

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне около 100 пожарных из южных, западных и центральных округов прибыли в Енисейск Красноярского края. В регионе также введен режим ЧС в лесах — ограничено их посещение и запрещено разводить костры.

Александра Стрелкова