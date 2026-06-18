До 83 тыс. гектаров выросла площадь лесных пожаров в Красноярском крае
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае на утро 18 июня достигла 83 тыс. га. За сутки прирост составил более 20 тыс. га, следует из данных Лесопожарного центра региона
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На территории края на данный момент зафиксирован 91 лесной пожар. Наиболее сложная обстановка складывается в Енисейском муниципальном округе, где действуют 22 пожара на площади 48,7 тыс. га. В тушении принимают участие 1,28 тыс. человек, задействовано 26 единиц техники. Парашютисты и десантники «Авиалесоохраны» применяют взрывной метод прокладки минерализованных полос, чтобы ликвидировать сложные очаги.
По данным администрации Енисейского муниципального округа, тушение сложного пожара идет у поселка Новый Городок. «Очаг и сам населенный пункт разделяет река Кас. Угрозы перехода огня нет. Пожар возник из-за грозы. Молния ударила в старый шелкопрядник, где непроходимые лесные завалы погибших деревьев»,— рассказали в мэрии.
Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил о том, что на территории региона фиксируется дым, который идет шлейфом от пожаров в Красноярском крае.
Как писал «Ъ-Сибирь», накануне около 100 пожарных из южных, западных и центральных округов прибыли в Енисейск Красноярского края. В регионе также введен режим ЧС в лесах — ограничено их посещение и запрещено разводить костры.