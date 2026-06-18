Трамп: у Ирана может быть собственная ядерная программа
Президент США Дональд Трамп допустил, что у Ирана будет сохранена собственная ядерная программа. Об этом он заявил 17 июня на саммите G7 во Франции, выступая вместе с госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«Немного сложно, когда вы говорите, что кто-то этого хочет, у других это есть, а вы не позволяете им (Ирану — Ъ) это использовать для электроснабжения и тому подобного. Это всегда немного сложно. Нужно проявлять здравый смысл»,— отметил Дональд Трамп.
Как сообщает The New Republic, новое заявление является «резким отступлением» от предыдущих заявлений Трампа в ходе войны с Ираном о намерении уничтожить любой ядерный потенциал. Если окончательное мирное соглашение между Ираном и США не будет содержать никаких ограничений на ядерную программу страны, «оно будет фактически хуже, чем соглашение СВПД 2015 года с Ираном», заключает издание.
Дональд Трамп объявил о подписании печатной копии соглашения между США и Ираном. Подписание состоялось во время ужина в Версале с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ранее о подписании меморандума о взаимопонимании заявлял представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Документ позволит Тегерану и Вашингтону начать переговоры об иранской ядерной сделке и по другим вопросам. Они продлятся 60 дней.
Заявление Дональда Трампа 17 июня 2026 года на саммите G7 о допущении собственной ядерной программы у Ирана является продолжением сложного переговорного процесса между США и Ираном. Ранее, 15 июня 2026 года, США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании для завершения конфликта на Ближнем Востоке, официальное подписание которого должно состояться 19 июня в Швейцарии. Уже тогда стороны по-разному трактовали документ: Иран открыто заявлял о недоверии к США, а Дональд Трамп угрожал возобновлением бомбардировок, если соглашение не будет достигнуто в течение 60 дней. Это показывает, что даже после подписания меморандума сохраняются существенные разногласия, особенно по вопросу ядерной программы Ирана.
Позиция США традиционно заключалась в том, что Иран не должен иметь ядерного оружия, и Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Иран не может иметь даже мирной ядерной программы. При этом американская сторона выражала готовность к новой сделке, которая, по мнению Трампа, могла бы сохранить жизни. Однако Иран настаивал на своем праве на мирную ядерную программу, включая обогащение урана, что рассматривается как ключевое условие суверенитета. Эти противоречия являются центральными в текущих переговорах и указывают на то, что достижение долгосрочной и взаимовыгодной сделки остается крайне сложной задачей.