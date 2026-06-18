Еще двух человек задержали по делу бизнесмена Трабера

По делу о заказном убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году задержаны еще два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Их процессуальный статус неизвестен. Ключевой фигурант по делу об убийстве депутата — 75-летний бизнесмен Илья Трабер; сейчас он находится под арестом.

17 июня Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Илью Трабера. Его доставили из Санкт-Петербурга в Москву для следственных действий по уголовному делу о заказном убийстве депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году. В тот же день был арестован еще один фигурант Алисултан Надирбегов.

В октябре 2020 года неизвестный выстрелил Александра Петрова из снайперской винтовки у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. По основной версии, преступление могло быть связано с бизнесом потерпевшего. Он владел долями в десятках строительных компаний, а также в компаниях, занимающихся операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом.

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