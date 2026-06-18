Еще двух человек задержали по делу бизнесмена Трабера
По делу о заказном убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году задержаны еще два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Их процессуальный статус неизвестен. Ключевой фигурант по делу об убийстве депутата — 75-летний бизнесмен Илья Трабер; сейчас он находится под арестом.
17 июня Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Илью Трабера. Его доставили из Санкт-Петербурга в Москву для следственных действий по уголовному делу о заказном убийстве депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году. В тот же день был арестован еще один фигурант Алисултан Надирбегов.
В октябре 2020 года неизвестный выстрелил Александра Петрова из снайперской винтовки у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. По основной версии, преступление могло быть связано с бизнесом потерпевшего. Он владел долями в десятках строительных компаний, а также в компаниях, занимающихся операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом.
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Заказные убийства, включая те, что связаны с бизнес-разборками, остаются актуальной проблемой, хотя и реже, чем раньше. Например, в 2025 году был арестован предприниматель Араик Амирханян по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, при этом Амирханян уже отбывал наказание за дачу взятки. Аналогичные дела, связанные с покушениями на предпринимателей из-за коммерческих споров, расследовались в Омске, где фигуранты пытались устранить бизнес-партнеров или супругов из-за нежелания делить имущество или прибыль.
Подобные преступления могут быть тщательно спланированы. В некоторых случаях исполнители по ошибке убивают не того человека. Так, в Петербурге в 2024 году был задержан заказчик убийства адвоката, который конфликтовал с 51-летним коммерсантом, но исполнитель по ошибке застрелил водителя адвоката. Это показывает, как личные и деловые разногласия могут приводить к трагическим последствиям.
Расследования таких дел могут занимать годы, и иногда к ним возвращаются спустя десятилетия. Например, в 2024 году в Красноярском крае задержали бывшего главу ОПГ по делу о заказном убийстве бизнесмена, совершенном в 2001 году. В другом случае в Сочи был задержан 50-летний подозреваемый по делу об убийстве члена ОПГ, произошедшем в Норильске в 1997 году. Это подчеркивает долгосрочный характер работы правоохранительных органов по раскрытию подобных преступлений.