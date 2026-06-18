Составлено ИИ-Ассистентъ

Власти Сербии, включая президента Александра Вучича и российского посла Александра Боцана-Харченко, неоднократно заявляли о внешнем вмешательстве и попытках организации «цветной революции» в стране. Вучич утверждал, что Запад вложил миллиарды евро в эти попытки, а российские спецслужбы, в частности СВР, подтверждали наличие таких планов у европейских стран.

Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Изначально протестующие требовали привлечь виновных к ответственности, но впоследствии их требования расширились до отставки Вучича и проведения досрочных парламентских выборов. Некоторые эксперты отмечают, что использование таких трагедий для усиления протестов является частью сценария «цветных революций».

Ситуация обострилась до такой степени, что премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Президент Вучич даже обещал покинуть свой пост, если подтвердится информация о применении правоохранительными органами звуковой пушки во время протестов, что оппозиция расценила как попытку властей дискредитировать движение протеста, называя его сепаратистским планом.