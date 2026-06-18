Шойгу: протесты в Сербии напоминают подготовку «цветной революции»
В Сербии есть признаки подготовки Западом «цветной революции» по примеру Евромайдана, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Основной задачей инициаторов "цветной революции" на первом этапе является провоцирование массового общественного недовольства действиями властей, в ход идут современные пиар-технологии, стимулирующие рост антиправительственных настроений и в целом кризис институционального доверия»,— написал господин Шойгу в материале для «Известий». В пример он привел протесты в Сербии в 2025-2026 годах.
Массовые антиправительственные протесты проходят в Сербии с ноября 2024 года из-за гибели 16 человек при обрушении бетонного козырька вокзала в Нови-Саде.В основном в протестах участвовали студенты и оппозиционные силы. Последние крупные акции прошли 1 апреля — тогда сотни человек пришли к зданию Белградского университета.
Власти Сербии, включая президента Александра Вучича и российского посла Александра Боцана-Харченко, неоднократно заявляли о внешнем вмешательстве и попытках организации «цветной революции» в стране. Вучич утверждал, что Запад вложил миллиарды евро в эти попытки, а российские спецслужбы, в частности СВР, подтверждали наличие таких планов у европейских стран.
Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Изначально протестующие требовали привлечь виновных к ответственности, но впоследствии их требования расширились до отставки Вучича и проведения досрочных парламентских выборов. Некоторые эксперты отмечают, что использование таких трагедий для усиления протестов является частью сценария «цветных революций».
Ситуация обострилась до такой степени, что премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Президент Вучич даже обещал покинуть свой пост, если подтвердится информация о применении правоохранительными органами звуковой пушки во время протестов, что оппозиция расценила как попытку властей дискредитировать движение протеста, называя его сепаратистским планом.