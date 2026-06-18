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Шойгу: протесты в Сербии напоминают подготовку «цветной революции»

В Сербии есть признаки подготовки Западом «цветной революции» по примеру Евромайдана, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Основной задачей инициаторов "цветной революции" на первом этапе является провоцирование массового общественного недовольства действиями властей, в ход идут современные пиар-технологии, стимулирующие рост антиправительственных настроений и в целом кризис институционального доверия»,— написал господин Шойгу в материале для «Известий». В пример он привел протесты в Сербии в 2025-2026 годах.

Массовые антиправительственные протесты проходят в Сербии с ноября 2024 года из-за гибели 16 человек при обрушении бетонного козырька вокзала в Нови-Саде.В основном в протестах участвовали студенты и оппозиционные силы. Последние крупные акции прошли 1 апреля — тогда сотни человек пришли к зданию Белградского университета.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Власти Сербии, включая президента Александра Вучича и российского посла Александра Боцана-Харченко, неоднократно заявляли о внешнем вмешательстве и попытках организации «цветной революции» в стране. Вучич утверждал, что Запад вложил миллиарды евро в эти попытки, а российские спецслужбы, в частности СВР, подтверждали наличие таких планов у европейских стран.

Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Изначально протестующие требовали привлечь виновных к ответственности, но впоследствии их требования расширились до отставки Вучича и проведения досрочных парламентских выборов. Некоторые эксперты отмечают, что использование таких трагедий для усиления протестов является частью сценария «цветных революций».

Ситуация обострилась до такой степени, что премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Президент Вучич даже обещал покинуть свой пост, если подтвердится информация о применении правоохранительными органами звуковой пушки во время протестов, что оппозиция расценила как попытку властей дискредитировать движение протеста, называя его сепаратистским планом.

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