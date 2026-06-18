СКР начал проверку аварийной посадки самолета Smartavia в Сочи

Западное следственное управление на транспорте СКР начало проверку аварийной посадки самолета в Сочи по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

17 июня самолет Boeing авиакомпании Smartavia, летевший из Сочи в Архангельск, подал сигнал бедствия над Черным морем. После этого судно аварийно село в Сочи. На борту находились 125 пассажиров. Пострадавших нет.

По информации Росавиации, экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, «по предварительным данным, из-за технической неисправности».