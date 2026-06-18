Российская рапиристка Пенюшкина завоевала бронзу на чемпионате Европы

Российская рапиристка Владислава Пенюшкина стала бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию. В полуфинале она со счетом 11:15 проиграла итальянской спортсменке Арианне Эрриго.

Чемпионат Европы по фехтованию проходит во Франции до 21 июня. Ранее серебряную медаль на чемпионате завоевала российская саблистка Яна Егорян. Спортсмены из России участвуют в турнире в нейтральном статусе.

Для 22-летней Владиславы Пенюшкиной медаль стала первой на чемпионатах Европы. В мае 2026 года она получила бронзовую медаль на Кубке мира в Стамбуле.