Российская рапиристка Пенюшкина завоевала бронзу на чемпионате Европы
Российская рапиристка Владислава Пенюшкина стала бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию. В полуфинале она со счетом 11:15 проиграла итальянской спортсменке Арианне Эрриго.
Чемпионат Европы по фехтованию проходит во Франции до 21 июня. Ранее серебряную медаль на чемпионате завоевала российская саблистка Яна Егорян. Спортсмены из России участвуют в турнире в нейтральном статусе.
Для 22-летней Владиславы Пенюшкиной медаль стала первой на чемпионатах Европы. В мае 2026 года она получила бронзовую медаль на Кубке мира в Стамбуле.
Участие российских спортсменов в соревнованиях, включая чемпионат Европы, часто регулируется нейтральным статусом без использования национальной символики. Такая практика наблюдалась, например, на чемпионате Европы по борьбе, где российские атлеты выступали под флагом Объединенного мира борьбы, и на чемпионате Европы по художественной гимнастике, где, однако, российские гимнастки впервые за пять лет смогли выступать с национальной символикой.
В целом, российский спорт сталкивается с ограничениями после февраля 2022 года, что приводит к выступлениям в нейтральном статусе и бойкотам некоторых квалификационных соревнований и Олимпийских игр. Однако, в отдельных случаях, таких как чемпионаты Европы по фехтованию среди юниоров, сборная России могла выступать с национальным флагом и гимном, что является исключением.