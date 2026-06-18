Курс доллара. Прогноз на 18–19 июня
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
После недельной паузы доллар возобновил рост на российском валютном рынке. В ходе внебиржевых торгов среды курс американской валюты поднимался до 73,09 руб./$, по итогам дня остановился на отметке 72,90 руб./$. Это на 66 коп. выше значений закрытия прошлого четверга. Ослабление рубля вызвано падением цен на нефть на мировом рынке, что на горизонте двух месяцев приведет к уменьшению поступающей в страну валютной выручки.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|71.00-73.00
|Банк Зенит
|72.00
|ПСБ
|71.00-76.00
|Банк Русский Стандарт
|72.00-74.00
|«Цифра банк»
|71.00-73.00
|Газпромбанк
|72.00-74.00
|Консенсус-прогноз *
|72.58
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Курс рубля будет пока удерживаться вблизи уровня 75 руб./$
Несмотря на то что высокая ключевая ставка продолжает поддерживать рубль, приток валютной выручки от экспортеров ослаб на фоне резкого падения нефтяных котировок. Стоимость нефти марки Brent рухнула ниже $79 за баррель после новости о соглашении США и Ирана по Ормузскому проливу. Одновременно с этим Минфин увеличил ежедневную покупку валюты в рамках бюджетного правила. Мы ожидаем, что курс рубля будет пока удерживаться вблизи уровня 75 руб./$ с потенциалом дальнейшего постепенного ослабления.
Улучшение геополитических перспектив по-прежнему не вызывает доверия
Рубль сдержанно реагирует на снижение нефтяных цен в результате достижения временного мирного соглашения между США и Ираном. Крепкий рубль поддерживается повышенными объемами притока валютной выручки от экспортеров и относительно невысокой степени абсорбции валюты через бюджетное правило. Кроме того, улучшение геополитических перспектив по-прежнему не вызывает доверия, что может обернуться новыми вызовами, которые могут вновь увеличить премию за риск в нефтяных ценах.
Негатива добавляет политика
Рубль слабеет на фоне снижения цен на нефть. При этом волатильность курсов высокая. Есть как крупные покупки, так и крупные продажи валюты. Тренд на ослабление рубля усилился на новостях о сделке между США и Ираном и снижении цен на нефть. Негатива добавляет политика. Снижение внимания к Ирану усиливает санкционную риторику в адрес России. Но пока валютная выручка еще сильная и ослабление рубля косметическое. Многие участники рынка хотели бы видеть рубль куда более слабым. Полагаем, что курс останется в пределах 72–74 руб./$ до конца недели.
Поддержку курсу рубля окажет ожидание роста предложения иностранной валюты
Во второй половине недели рубль может попытаться отыграть часть снижения, которое наблюдалось с середины прошлой недели и было вызвано активизацией спекулятивного спроса на валюты на фоне существенного снижения цены на нефть. Поддержку курсу рубля окажет ожидание роста предложения иностранной валюты на рынке на следующей неделе. Также некоторые участники рынка опасаются, что решение Банка России снизить ключевую ставку на заседании 19 июня (ожидаем снижения на 50 б. п., до 14%) может сопровождаться ужесточением риторики регулятора, которая свидетельствует о возможной паузе в цикле смягчения ДКП. Оба фактора могут способствовать фиксации прибыли по длинным позициям в основных мировых валютах. В результате юань может вернуться в нижнюю половину диапазона 10,5–11 руб., а доллар сместиться ниже 72,5 руб.
Не на стороне рубля — общий тренд на снижение нефтяных цен
Рубль тяготеет к небольшому ослаблению, значимых факторов для его укрепления в ближайшее время не предвидится. Рынок — в ожидании пятничного решения российского регулятора по ключевой ставке, где ожидается шаг в сторону смягчения текущей ДКП. Не на стороне рубля — общий тренд на снижение нефтяных цен на фоне обсуждения сделки между США и Ираном, где в ближайшую пятницу ожидается подписание соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива. В фокусе — снижение доходности десятилетних казначейских облигаций США до 4,42%. Тем временем на курс евро способна повлиять свежая статистика Евростата, которая показала рост годовой инфляции в еврозоне в мае до 3,2% против 3% месяцем ранее. При этом оптимизма ему способны добавить данные по росту индекса экономических настроений по Германии в июне на 20,7 пункта.