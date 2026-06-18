Курс доллара. Прогноз на 18–19 июня

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Курс рубля будет пока удерживаться вблизи уровня 75 руб./$ Несмотря на то что высокая ключевая ставка продолжает поддерживать рубль, приток валютной выручки от экспортеров ослаб на фоне резкого падения нефтяных котировок. Стоимость нефти марки Brent рухнула ниже $79 за баррель после новости о соглашении США и Ирана по Ормузскому проливу. Одновременно с этим Минфин увеличил ежедневную покупку валюты в рамках бюджетного правила. Мы ожидаем, что курс рубля будет пока удерживаться вблизи уровня 75 руб./$ с потенциалом дальнейшего постепенного ослабления.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Улучшение геополитических перспектив по-прежнему не вызывает доверия Рубль сдержанно реагирует на снижение нефтяных цен в результате достижения временного мирного соглашения между США и Ираном. Крепкий рубль поддерживается повышенными объемами притока валютной выручки от экспортеров и относительно невысокой степени абсорбции валюты через бюджетное правило. Кроме того, улучшение геополитических перспектив по-прежнему не вызывает доверия, что может обернуться новыми вызовами, которые могут вновь увеличить премию за риск в нефтяных ценах.

Илья Федоров,

главный экономист Негатива добавляет политика Рубль слабеет на фоне снижения цен на нефть. При этом волатильность курсов высокая. Есть как крупные покупки, так и крупные продажи валюты. Тренд на ослабление рубля усилился на новостях о сделке между США и Ираном и снижении цен на нефть. Негатива добавляет политика. Снижение внимания к Ирану усиливает санкционную риторику в адрес России. Но пока валютная выручка еще сильная и ослабление рубля косметическое. Многие участники рынка хотели бы видеть рубль куда более слабым. Полагаем, что курс останется в пределах 72–74 руб./$ до конца недели.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Поддержку курсу рубля окажет ожидание роста предложения иностранной валюты Во второй половине недели рубль может попытаться отыграть часть снижения, которое наблюдалось с середины прошлой недели и было вызвано активизацией спекулятивного спроса на валюты на фоне существенного снижения цены на нефть. Поддержку курсу рубля окажет ожидание роста предложения иностранной валюты на рынке на следующей неделе. Также некоторые участники рынка опасаются, что решение Банка России снизить ключевую ставку на заседании 19 июня (ожидаем снижения на 50 б. п., до 14%) может сопровождаться ужесточением риторики регулятора, которая свидетельствует о возможной паузе в цикле смягчения ДКП. Оба фактора могут способствовать фиксации прибыли по длинным позициям в основных мировых валютах. В результате юань может вернуться в нижнюю половину диапазона 10,5–11 руб., а доллар сместиться ниже 72,5 руб.