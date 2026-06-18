ФРС США планирует изменить систему сбора экономических данных

Составлено ИИ-Ассистентъ

Кевин Уорш был назначен новым председателем ФРС 15 мая 2026 года после публичного противостояния между предыдущим главой ФРС Джеромом Пауэллом и президентом США Дональдом Трампом. Трамп был недоволен жесткой денежно-кредитной политикой Пауэлла и продвигал кандидатуру Уорша. Перед назначением Уорш уже критиковал действия ФРС и призывал к «смене режима» в регуляторе, выступая за принятие решений по ставке на основе экономических данных и более сдержанную коммуникацию. Он также обещал пересмотреть подход ведомства к денежно-кредитной политике и теснее сотрудничать с Минфином США.

Хотя рынок воспринимает Уорша как системного кандидата с сильным профессиональным бэкграундом и опытом работы в ФРС (он ранее уже входил в Совет управляющих в 2006–2011 годах), аналитики не ожидали радикальных изменений в денежно-кредитной политике. Тем не менее, Уорш может изменить тон дискуссии, коммуникацию с рынком и интерпретацию макроэкономических данных. Его задача — укрепить доверие к регулятору, подтверждая его независимость, несмотря на давление со стороны Белого дома, который ожидает большей готовности к смягчению денежно-кредитной политики.