В ООН и ОДКБ осудили атаку БПЛА на автобус с детьми в Брянской области

ООН осуждает атаки на мирных жителей, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя удар БПЛА по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области. С осуждением также выступил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

«Мы осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены»,— сказал господин Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»). По его словам, ООН известно об атаке беспилотника на автобус.

Кроме того, удар также прокомментировал генсек ОДКБ. «От имени Секретариата ОДКБ выражаю глубокие соболезнования белорусским коллегам в связи с ударом украинским дроном по автобусу, перевозившему белорусских граждан»,— указано в сообщении.

Накануне врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке дрона на детскую футбольную команду из Гомельской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. ЧП произошло на трассе А240. Погибла сопровождающая — жена одного из тренеров. В автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. Шесть детей и двое взрослых получили травмы, сообщил Минздрав Белоруссии.