В ООН и ОДКБ осудили атаку БПЛА на автобус с детьми в Брянской области
ООН осуждает атаки на мирных жителей, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя удар БПЛА по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области. С осуждением также выступил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.
«Мы осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены»,— сказал господин Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»). По его словам, ООН известно об атаке беспилотника на автобус.
Кроме того, удар также прокомментировал генсек ОДКБ. «От имени Секретариата ОДКБ выражаю глубокие соболезнования белорусским коллегам в связи с ударом украинским дроном по автобусу, перевозившему белорусских граждан»,— указано в сообщении.
Накануне врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке дрона на детскую футбольную команду из Гомельской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. ЧП произошло на трассе А240. Погибла сопровождающая — жена одного из тренеров. В автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. Шесть детей и двое взрослых получили травмы, сообщил Минздрав Белоруссии.
Инцидент с автобусом является не единичным случаем атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Брянскую область, которая регулярно подвергается таким нападениям со стороны Украины. Ранее в регионе уже были зафиксированы атаки БПЛА, в том числе с пострадавшими и погибшими среди мирных жителей. Например, в 2025 году сообщалось о гибели женщины и ранении ребенка в Выгоничском районе, а также о гибели водителя микроавтобуса в поселке Погар.
Помимо этого случая, БПЛА регулярно атакуют не только Брянскую, но и другие приграничные области России, включая Белгородскую и Курскую. Эти инциденты часто приводят к повреждениям инфраструктуры и ранениям гражданских лиц. Российские власти, включая СКР, возбуждают уголовные дела по статье «теракт» после таких атак, подчеркивая их умышленный характер.