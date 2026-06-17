Илью Трабера арестовали в Москве за убийство депутата

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Басманный районный суд арестовал одного из самых влиятельных предпринимателей в Санкт-Петербурге — 75-летнего Илью Трабера. Его обвиняют в заказном убийстве. 17 июня сотрудники ФСБ доставили их в столицу из Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Трабер

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Илья Трабер

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

По версии следствия, фигуранты в 2020 году расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым.

Киллер, по материалам дела, застрелил господина Петрова из снайперской винтовки у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. По основной версии, преступление могло быть связано с бизнесом потерпевшего.

Александр Петров владел долями в десятках компаний, занимающихся строительством, операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом. Он был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании (хотя завод позже сообщал, что господин Петров вышел из акционеров еще в 2012 году).

17 июня Басманный суд арестовал еще одного фигуранта этого уголовного дела — Алисултана Надирбегова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Петербург снова бандитский».

Ефим Брянцев