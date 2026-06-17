Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго на чемпионате мира
Сборная Португалии по футболу стартовала на чемпионате мира по футболу с ничьей со сборной ДР Конго. Матч, проходивший на NRG Stadium в Хьюстоне, завершился со счетом 1:1.
Футболист сборной ДР Конго Эдо Кайембе (слева) и игрок Португалии Томас Араужу в матче чемпионата мира
Фото: Michael Wyke, AP
На шестой минуте счет открыл португальский полузащитник Жуан Невеш. В добавленное к первому тайму время паритет восстановил нападающий Йоан Висса.
В группе K пока прошел лишь один матч. У сборных Португалии и ДР Конго по одному очку. 18 июня в 05:00 мск встретятся их соперники по квартету, команды Узбекистана и Колумбии.