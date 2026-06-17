«Первый бал» Яны Лантратовой

Предстоящие выборы стали 17 июня главной темой очередного заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. Мероприятие впервые прошло под председательством нового омбудсмена РФ Яны Лантратовой. Правозащитники определили ключевые направления работы в ходе избирательной кампании и поделились уже нажитым опытом. А экс-омбудсмен Москвы Татьяна Потяева даже рассказала о позитивном наследии «навальновского времени».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Журналистам работа Яны Лантратовой была представлена еще на подходе к Дому прав человека, где традиционно проходило заседание. Там федеральный омбудсмен сначала совместно с херсонским коллегой отправляла автомобиль с гуманитарной помощью для жителей новых территорий, а затем, невзирая на хлынувший дождь, терпеливо отвечала на вопросы журналистов об утреннем ударе ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.

В самом же здании публику встречала фотовыставка о правозащитном пути нового федерального уполномоченного. Организаторы развесили снимки не только на входе, но и в коридорах по дороге к залу заседания.

На них омбудсмены и журналисты могли лицезреть госпожу Лантратову то заботливо уточняющей что-то у российского военного, то улыбающейся в окружении десятков детей.

В начале заседания прозвучали приветственные слова от почетных гостей. Один из них, замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, напомнил омбудсменам о готовящихся к выборам провокациях «коллективного Запада» и посоветовал активнее работать с молодежью, не всегда критично воспринимающей информацию в соцсетях. «Профилактику лучше начинать со школы,— пояснил чиновник.— Да, у нас сейчас идут парламентские выборы, но впереди и президентские». Поэтому сейчас, по мнению господина Журавского, самое время приступить к работе с «молодыми гражданами РФ, которые в 2030 году будут впервые голосовать за своего президента».

Вероятность провокаций со стороны уже конкретно «киевского режима» подтвердила в своей вступительной речи и Яна Лантратова. Важнейший акцент, по ее мнению, омбудсменам следует делать на «разъяснительной работе» и, в частности, на донесении до граждан специфики дистанционного электронного голосования. Позже она сообщила “Ъ”, что из 1763 обращений по вопросам избирательных прав, поступивших уполномоченным за последние три года, около 70% удалось решить, представив людям все необходимые разъяснения. «Никаких сложностей не возникает»,— заверила омбудсмен.

Среди других значимых проблем правозащитной работы госпожа Лантратова в своем выступлении назвала обеспечение доступности избирательных участков для инвалидов и безопасность граждан, голосующих за рубежом и на прифронтовых территориях. Она также сообщила о достижении с Центризбиркомом (ЦИК) договоренности о предоставлении уполномоченным на период выборов ключей доступа для видеонаблюдения за участками в режиме реального времени. В связи с этим коллегам было предложено подумать о создании единой мониторинговой группы.

За речью председателя совета последовали выступления региональных омбудсменов, поделившихся опытом работы на выборах.

Например, уполномоченная в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что выборы президента в 2024 году были «самыми спокойными» в ее регионе за долгое время: «Вы знаете, уже заканчивается день, а у нас даже замечания нет. Я к такому не привыкла».

Тогда же на нее произвело большое впечатление, как ведут наблюдение за выборами «Новые люди»: «Они вообще не выходят из этого штаба, у них все по электронке. Они мне показывают: почему вот там много выносных бюллетеней? Почему там домашнее голосование больше, чем надо?..» Среди групп населения, требующих особого внимания в плане защиты избирательных прав, омбудсмен назвала инвалидов, лиц без определенного места жительства и арестантов. На последних она остановилась отдельно, вспомнив, как обитатели местного СИЗО в прошлом году голосовали за губернатора соседнего Пермского края: «Они спрашивают, кто из них действующий, за кого надо голосовать? Им иногда кажется, что надо показать, за кого проголосовал».

Ту же тему подхватила уже под конец заседания бывшая уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева, выступившая на совете в новом для себя статусе советника — или, как она сама выразилась, «наставника» — мэра столицы Сергея Собянина.

Из ее выступления следовало, что право иногородних обитателей СИЗО голосовать на выборах в органы власти своих регионов — это во многом заслуга московского омбудсмена и наследие «навальновского времени».

В 2010-е годы, когда несистемные оппозиционеры периодически оказывались под арестом, они выражали желание проголосовать в СИЗО, но не имели такого права, так как находились не по месту своего жительства. Госпожа Потяева, по ее словам, неоднократно описывала эту проблему в своих докладах, обращалась к главе ЦИКа Элле Памфиловой и тогдашнему омбудсмену Татьяне Москальковой, и в результате в законодательство были внесены необходимые изменения.

Под занавес мероприятия в зале появилась и сама госпожа Памфилова, приехавшая к омбудсменам прямо с первого после официального старта думской кампании заседания ЦИКа. Какое-то время бывший уполномоченный по правам человека в РФ (Элла Памфилова занимала этот пост в 2014–2016 годах) одаривала знаками внимания старых знакомых: «Вижу много родных лиц, многие работают. И я очень рада — еще дай бог здоровья вам!..» А потом, взяв за руки Яну Лантратову, благословила ее на новую работу: «Слава богу, пришел не случайный человек! Несмотря на молодость, у нее такой багаж! Я ее знаю давно, в разных качествах и в разных ситуациях видела. Все через сердце пропускает, а для нас это главное». За эмоциональным вступлением последовала короткая официальная часть, в ходе которой был подписан меморандум о сотрудничестве ЦИКа с институтом омбудсменов.

В финальной части заседания, уже без высоких гостей и прессы, госпожа Лантратова, по информации “Ъ”, пообещала региональным коллегам сделать все возможное для расширения их аппаратов на местах. А уполномоченные в ответ заявили, что поздравляют ее с назначением и «принимают в свою семью».

Степан Мельчаков