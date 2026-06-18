Ювелирные сети попросили Минфин обсудить ограничения на наименование «бриллиант»

ООО «Регент голд» (управляет сетью «585 Золотой») обратилось в Минфин с просьбой привлечь ритейлеров к обсуждению нового порядка реализации выращенных камней, вступающего в силу с 1 сентября. Аналогичные обращения в министерство направили и другие участники рынка. В Минфине оперативно не ответили.

Согласно постановлению правительства, с 1 сентября выращенные лабораторно камни в России нельзя называть бриллиантами. Они смогут позиционироваться только как «ограненный синтетический алмаз». К неприродным камням нельзя будет применять привычные бриллиантовые категории, например измерять вес в каратах. В «585 Золотой» обращают внимание на необходимость выработать единообразный подход: пока у бизнеса остаются вопросы — можно ли указывать вес в каратах наряду с граммами, допускаются ли качественно-цветовые характеристики и возможна ли продажа изделий со старой маркировкой после 1 сентября.

Гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов отмечает, что ключевым вопросом остается «перебиркование» готовых изделий, уже введенных в оборот, что может потребовать значительных издержек. Ассоциация планирует обратиться в правительство с инициативой вывести остатки из-под действия постановления. В «Infoline-Аналитике» ранее предполагали, что риском для розницы станет сокращение спроса на украшения с выращенными камнями из-за неблагозвучного позиционирования. В АЛРОСА поддерживают нововведение, заявляя о необходимости защиты прав потребителей и исключения смешивания разных ценовых категорий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто первый бросит этот камень».