Ювелирные сети попросили Минфин обсудить ограничения на наименование «бриллиант»
ООО «Регент голд» (управляет сетью «585 Золотой») обратилось в Минфин с просьбой привлечь ритейлеров к обсуждению нового порядка реализации выращенных камней, вступающего в силу с 1 сентября. Аналогичные обращения в министерство направили и другие участники рынка. В Минфине оперативно не ответили.
Согласно постановлению правительства, с 1 сентября выращенные лабораторно камни в России нельзя называть бриллиантами. Они смогут позиционироваться только как «ограненный синтетический алмаз». К неприродным камням нельзя будет применять привычные бриллиантовые категории, например измерять вес в каратах. В «585 Золотой» обращают внимание на необходимость выработать единообразный подход: пока у бизнеса остаются вопросы — можно ли указывать вес в каратах наряду с граммами, допускаются ли качественно-цветовые характеристики и возможна ли продажа изделий со старой маркировкой после 1 сентября.
Гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов отмечает, что ключевым вопросом остается «перебиркование» готовых изделий, уже введенных в оборот, что может потребовать значительных издержек. Ассоциация планирует обратиться в правительство с инициативой вывести остатки из-под действия постановления. В «Infoline-Аналитике» ранее предполагали, что риском для розницы станет сокращение спроса на украшения с выращенными камнями из-за неблагозвучного позиционирования. В АЛРОСА поддерживают нововведение, заявляя о необходимости защиты прав потребителей и исключения смешивания разных ценовых категорий.
Подробнее — в материале «Ъ» «Кто первый бросит этот камень».
Практика различения природных и синтетических камней путем запрета на использование наименования «бриллиант» для искусственно выращенных алмазов соответствует международному опыту. Например, Геммологический институт Америки (GIA), разработавший известную систему оценки бриллиантов «4C» (цвет, чистота, вес, огранка), прекратил применять ее к синтетическим изделиям еще в 2025 году. Необходимость таких мер возросла в последние годы на фоне роста популярности синтетических камней. За первый квартал 2026 года доля выращенных камней в продажах ювелирных сетей увеличилась в 2,9 раза, заняв 25% рынка. Их привлекательность для потребителей обусловлена значительно более низкой ценой: искусственный бриллиант в 1 карат в оптовой закупке стоит в среднем 100 долларов, тогда как аналогичный природный — 4,5 тысячи долларов. Крупные игроки рынка, такие как АЛРОСА, поддерживают нововведения, считая их необходимыми для защиты прав потребителей и предотвращения смешивания разных ценовых категорий. Однако сложности остаются для ритейлеров, поскольку им придется учитывать проблему «перебирковки» уже имеющихся в продаже изделий, что повлечет за собой значительные издержки и потенциально сократит спрос на украшения с искусственными камнями из-за нового, менее привлекательного позиционирования.