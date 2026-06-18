Выдача IT-ипотеки в первом квартале выросла в полтора раза

За январь–март 2026 года банки выдали 2,7 тыс. льготных кредитов по программе IT-ипотеки на сумму 19 млрд руб., что на 50% больше показателей начала 2025 года (тогда было выдано порядка 1,7 тыс. кредитов на 11,5 млрд руб.), сообщили в Минцифры. Основными кредиторами остаются Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и банк «Дом.РФ». В Сбере объем выдачи вырос на 83,2%, до 11,1 млрд руб.

Среди регионов-лидеров — Московская область (3,25 млрд руб., +98%), Татарстан (1,8 млрд руб., +69%), Свердловская область (1,7 млрд руб., +49,5%), Новосибирская область (1,46 млрд руб., +76%) и Краснодарский край (1,15 млрд руб., +65,8%), по данным «Дом.РФ». При этом в апреле выдачи снизились на 11% относительно марта, до 6,4 млрд руб., а доля программы в общем объеме ипотеки составила 3%.

Эксперты связывают рост с эффектом низкой базы 2025 года, когда после ужесточения условий (исключение Москвы и Санкт-Петербурга, повышение ставки до 6%, снижение лимита до 9 млн руб.) спрос на программу резко упал. «Сегодня IT-ипотека реже выступает как конкурентное преимущество при привлечении кандидатов и чаще — как инструмент удержания сотрудников»,— отмечает руководитель группы рекрутмента ELMA Ульяна Шешукова. Во втором полугодии число займов может вырасти на 20–25% от текущих уровней, прогнозирует главный аналитик Циана Алексей Попов. «Если в программу не будут возвращены столичные регионы, то ожидать кардинальных изменений не приходится»,— добавляет он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Айтишники присмотрелись к регионам».