Выдача IT-ипотеки в первом квартале выросла в полтора раза
За январь–март 2026 года банки выдали 2,7 тыс. льготных кредитов по программе IT-ипотеки на сумму 19 млрд руб., что на 50% больше показателей начала 2025 года (тогда было выдано порядка 1,7 тыс. кредитов на 11,5 млрд руб.), сообщили в Минцифры. Основными кредиторами остаются Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и банк «Дом.РФ». В Сбере объем выдачи вырос на 83,2%, до 11,1 млрд руб.
Среди регионов-лидеров — Московская область (3,25 млрд руб., +98%), Татарстан (1,8 млрд руб., +69%), Свердловская область (1,7 млрд руб., +49,5%), Новосибирская область (1,46 млрд руб., +76%) и Краснодарский край (1,15 млрд руб., +65,8%), по данным «Дом.РФ». При этом в апреле выдачи снизились на 11% относительно марта, до 6,4 млрд руб., а доля программы в общем объеме ипотеки составила 3%.
Эксперты связывают рост с эффектом низкой базы 2025 года, когда после ужесточения условий (исключение Москвы и Санкт-Петербурга, повышение ставки до 6%, снижение лимита до 9 млн руб.) спрос на программу резко упал. «Сегодня IT-ипотека реже выступает как конкурентное преимущество при привлечении кандидатов и чаще — как инструмент удержания сотрудников»,— отмечает руководитель группы рекрутмента ELMA Ульяна Шешукова. Во втором полугодии число займов может вырасти на 20–25% от текущих уровней, прогнозирует главный аналитик Циана Алексей Попов. «Если в программу не будут возвращены столичные регионы, то ожидать кардинальных изменений не приходится»,— добавляет он.
Подробнее — в материале «Ъ» «Айтишники присмотрелись к регионам».
Рост выдачи IT-ипотеки в первом квартале 2026 года связан с эффектом низкой базы 2025 года, когда условия программы были ужесточены: исключены Москва и Санкт-Петербург, увеличена ставка до 6% и снижен лимит до 9 млн руб. Эти изменения были введены с 1 августа 2024 года с целью стимулирования развития IT-специалистов в регионах и снижения нагрузки на бюджет. Программа IT-ипотеки действует с мая 2022 года и до конца 2024 года планировалось увеличить ее общий лимит до 700 млрд рублей.
В июле 2025 года правительство приняло решение выделить дополнительно 61 млрд рублей на поддержку программы, после того как в начале 2025 года уже было направлено около 59 млрд рублей. Эти меры направлены на то, чтобы сотрудники IT-компаний и их семьи могли решить жилищные вопросы, а также на удержание IT-специалистов в стране, так как ипотечная ставка до 6% является конкурентоспособной по сравнению с мировыми показателями.
Исключение Москвы и Санкт-Петербурга из программы IT-ипотеки привело к снижению числа потенциальных заемщиков примерно на 40-45%. Однако, с учетом продления программы до 2030 года, не менее 82 тысяч региональных специалистов смогут приобрести жилье по льготной ставке. Это также направлено на равномерное развитие цифровой индустрии по всей России. Такие регионы, как Татарстан, Нижегородская, Томская и Новосибирская области, а также некоторые другие, не являющиеся традиционными IT-центрами, стали показывать значительный интерес к программе.
IT-ипотека также служит инструментом поддержки застройщиков, которые, в свою очередь, стимулируют развитие других отраслей. Застройщики активно работают с IT-компаниями, предлагая специальные условия в дополнение к банковским. В отдельных регионах, например в Нижегородской области, местная власть предлагает дополнительное снижение ставки до 3%.