Айтишники присмотрелись к регионам

Выдачи ИТ-ипотеки в первом квартале выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики связывают такую динамику с эффектом низкой базы 2025 года, когда программа столкнулась со снижением спроса после ужесточения условий. Число займов во втором полугодии может вырасти на 20–25% от текущих уровней, однако значительных изменений в темпах выдачи льготных кредитов эксперты не ожидают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За первый квартал банки выдали 2,7 тыс. льготных кредитов по программе ИТ-ипотеки на сумму 19 млрд руб., что почти на 50% больше показателей аналогичного периода 2025 года, сообщили “Ъ” в пресс-службе Минцифры. Тогда было выдано порядка 1,7 тыс. кредитов на сумму почти 11,5 млрд руб.

По данным портала «Дом.РФ», регионами-лидерами по объему выданной ипотеки в первом квартале стали Московская область (3,25 млрд руб., +98%), Республика Татарстан (1,8 млрд руб., +69%), Свердловская область (1,7 млрд руб., +49,5%), Новосибирская область (1,46 млрд руб., +76%) и Краснодарский край (1,15 млрд руб., +65,8%). Основными кредиторами остаются Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и банк «Дом.РФ». Объем выданных за первый квартал средств по программе ИТ-ипотеки в «Сбере» вырос на 83,2%, до 11,1 млрд руб. с 6,01 млрд руб. годом ранее, сообщили в сервисе Сбербанка «Домклик».

Объем выданных ИТ-ипотек за весь 2025 год, по данным «Домклик», сократился почти в четыре раза, до 80,14 млрд руб. с 313,87 млрд руб. в 2024 году. Количество таких кредитов сократилось почти в три раза, с 33,87 тыс. в 2024 году до 11,72 тыс. в 2025 году.

При этом в апреле банки предоставили 0,9 тыс. ИТ-ипотек, что на 12% меньше показателей марта, отмечает аналитический центр «Дом.РФ». Объем выданной в апреле ИТ-ипотеки сократился на 11%, до 6,4 млрд руб. по сравнению с предыдущим месяцем. Доля программы остается незначительной и в апреле составила 3% (–0,5 процентного пункта за месяц), при этом средний кредит по ней — самый высокий среди основных льготных программ — 7,1 млн руб., что на 0,3 млн руб. больше год к году.

Программа льготной ИТ-ипотеки действует с 2022 года. По ней сотрудники аккредитованных в Минцифры компаний в возрасте 18–50 лет могут купить жилье по ставке до 6% в любом регионе РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые исключили из перечня доступных для кредитования городов в 2024 году.

После исключения Москвы и Санкт-Петербурга круг потенциальных новых заемщиков сократился, говорит руководитель группы рекрутмента ELMA Ульяна Шешукова. «Сегодня ИТ-ипотека реже выступает как конкурентное преимущество работодателя при привлечении кандидатов. Гораздо чаще это инструмент удержания сотрудников или жесткий критерий при выборе места работы для тех специалистов, которые уже оформили льготный кредит либо планируют сделать это в ближайшее время», — отмечает она.

Рост объемов ИТ-ипотеки связан с общим оживлением ипотечного кредитования в 2026 году, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов: «До начала 2025 года программа финансировалась траншами, было сложнее взять кредит по комбинированной программе».

Также такая динамика связана с эффектом низкой базы 2025 года, когда программа столкнулась со снижением спроса после ужесточения условий: из нее исключили Москву и Санкт-Петербург, ставку повысили до 6%, а льготный лимит установили на уровне 9 млн руб., говорит аналитик по динамическому ценообразованию BM Group Development Ирина Павлова.

По ее словам, апрельское снижение выдач не свидетельствует о падении интереса к программе. На динамику могли повлиять сезонный фактор, небольшой объем самой программы, а также более строгая проверка доходов заемщиков и внутренние ограничения банков.

После сокращения выдачи ИТ-ипотеки в три раза в 2025 году льготное кредитование по этой программе может частично восстановиться в 2026 году, однако быстрого возвращения к прежним объемам ожидать не стоит, говорит коммерческий директор девелоперской компании «Новая эра» Анастасия Суханцева. Число займов во втором полугодии может вырасти на 20–25% от текущих уровней, прогнозирует главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов. «Если в программу не будут возвращены столичные регионы, то ожидать кардинальных изменений в доле от общего числа выдач не стоит», — добавляет он.

Екатерина Фадеева